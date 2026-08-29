Lao-Tse, filósofo chino: “Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre, es fuerte; pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo, es poderoso.”

No cabe duda que si hablamos de grandes pensadores y filósofos que han tenido gran impacto a lo largo de la historia debemos mencionar a Lao-Tse, quien fue uno de los pensadores chinos más influyentes además de que es conocido por ser el padre fundador del taoísmo. A lo largo de los años el filósofo expresó frases con grandes mensajes, una de tantas que tuvieron que ver con el desarrollo personal fue en la que mencionó "Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre, es fuerte; pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo, es poderoso.", con estas palabras, las cuales pertenecen al capítulo 33 del Tao Te Ching, el destacado filósofo expresó que la verdadera importancia no radica en el exterior sino en el interior ya que al autocontrol es uno de los triunfos más grandes que una persona puede tener. Por otro lado, desde otro punto de vista, esta frase rompe con el ego ya que Lao-Tse deja claro que vencer a otra persona no es tan importante en comparación de vencer lo que una persona pueda tener dentro de sí misma que la este frenando a la realización y plenitud.

¿Quién era Lao-Tse?

Lao-Tse fue un filósofo muy importante de la antigua China, sin embargo, un dato curioso es que ese no era su verdadero nombre ya que en realidad era un título de honor que tiene como significado “Viejo maestro”. Por otro lado, la tradición explica que vivió en el siglo VI a. C. y que fue contemporáneo de Confucio. Respecto a sus obras, Tao Te Ching es la más importante de su carrera ya que en ella se establecen las bases del taoísmo el cual se basa en la filosofía de vivir en armonía con el “Tao” el cual basa en el orden natural de la existencia y tiene como principios fundamentales la simplicidad, el equilibrio y la “no acción”. Se desconoce la fecha de su fallecimiento ya que incluso hay historiadores que debaten si en verdad Lao-Tse existió.

¿En qué se basaba el pensamiento de Lao-Tse?

Como lo hemos mencionado, el reconocido pensador basó sus ideas en el Tao, sin embargo una de las características principales de esta filosofía es el wu wei; que si bien algunos lo traducen como "no hacer nada", en realidad tiene que ver con fluir y no forzar ningún tipo de situación. Por otro lado, otra de las características del Tao implica la existencia del Yin y Yang (lo oscuro y lo brillante) el cual representa dos fuerzas opuestas que se necesitan y están conectadas. En la vida esto representa la búsqueda constante del equilibrio entre energías distintas, pero que se complementan y necesitan mutuamente.