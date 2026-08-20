Marco Aurelio, filósofo romano sobre la disciplina: “Haz cada cosa como si fuera la última de tu vida”

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que la filosofía es más que una simple disciplina académica y la define como una práctica cotidiana y un "arte de vivir juntos".

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Esta entidad precisa que sirve mucho para la vida porque ayuda a las personas a comprender la realidad, cuestionar los desafíos del mundo y fomentar el respeto, la tolerancia y el pensamiento crítico necesarios para construir sociedades más libres y pacíficas. Esto es lo que han logrado los filósofos y filósofas con sus respectivos legados.

¿Qué aporte hizo Marco Aurelio a la filosofía?

Entre los filósofos más destacados se encuentra Marco Aurelio, un pensador romano cuyo aporte fundamental radica en la validación práctica del estoicismo desde la cúspide del poder político mundial. Tal como han analizado diversos departamentos de filosofía clásica en universidades europeas y americanas, sus escritos trasladan la doctrina de la Stoa desde los manuales teóricos hasta el terreno de la introspección psicológica y la ética aplicada.

En sus cuadernos de notas, Marco Aurelio reformuló los principios de Epicteto para adaptarlos a la crudeza del deber diario, enfatizando el autocontrol emocional, la aceptación racional del destino y la responsabilidad cosmopolita de servir al bien común por encima de la gloria personal.

¿Cómo se conoció la obra de Marco Aurelio?

Las célebres notas de Marco Aurelio son conocidas como Meditaciones y constituyen un auténtico enigma filológico debido a que se trataba de un diario íntimo jamás concebido para la imprenta. De acuerdo con las investigaciones de especialistas en filología clásica, el manuscrito permaneció en la más absoluta oscuridad durante la Alta Edad Media hasta que emergió en el siglo X gracias al laborioso rescate de eruditos bizantinos como el arzobispo Aretas de Cesarea.

Diferentes reseñas bibliográficas precisan que el texto definitivo que hoy se conoce del filósofo romano se consolidó a partir de contados códices supervivientes, cuya primera edición impresa vio la luz en Zúrich en el año 1559, permitiendo que la voz de este emperador filósofo resonara en la modernidad.

¿Cómo murió Marco Aurelio?

Los escritos relacionados con la filosofía no solo dan cuenta del pensamiento y la vida de Marco Aurelio sino que hacen referencia también a su deceso que ocurrió el 17 de marzo del año 180 d. C. en Vindobona —la actual Viena— mientras comandaba las legiones romanas en las fronteras del Danubio.

Según la reconstrucción histórica, Marco Aurelio sucumbió previsiblemente a una epidemia contagiosa, vinculada comúnmente con los estragos de la llamada peste antonina. Lejos de los mitos cinematográficos que dramatizan un magnicidio, los registros señalan que afrontó sus últimos días con serenidad estoica, despidiéndose de su círculo cercano y pidiendo a sus colaboradores que centraran su atención en las desgracias colectivas de Roma.

Marco Aurelio y una frase sobre la disciplina

Bucear en el legado de Marco Aurelio permite hallar premisas muy profundas que nos llevan a la reflexión en diferentes ámbitos de la vida. "Haz cada cosa como si fuera la última de tu vida" es una de las frases que nos sirve de ejemplo en este aspecto y que el filósofo utilizó para referirse a la apatía y la postergación.

Con esta frase, nos hace ver que no se trata de vivir en un estado de urgencia alarmista ante la muerte inminente, sino de comprender que la vida es efímera y que cada momento es irrepetible. Marco Aurelio nos dice que debemos infundir en cada tarea el máximo valor, la mayor atención y nuestra mejor versión, eliminando las distracciones, el arrepentimiento y las quejas superficiales.

¿Sigue vigente esta frase de Marco Aurelio?

En la actualidad, esta frase mantiene una vigencia absoluta, especialmente en una época marcada por la hiperconectividad, la multitarea constante y la distracción crónica que a menudo nos impide habitar el presente.

Para aplicar esta premisa de Marco Aurelio podemos empezar por desacelerar y practicar la atención plena, dedicando el cien por ciento de nuestra concentración a la tarea que tenemos en frente, soltando rencores cotidianos y dejando de posponer las conversaciones importantes o las muestras de afecto, asumiendo cada día no como un trámite hacia el futuro, sino como una valiosa y única obra terminada.