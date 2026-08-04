Martin Heidegger, filósofo alemán: “Quien piensa a lo grande tiene que equivocarse a lo grande”

Sin duda alguna si hablamos de grandes pensadores y filósofos tenemos que mencionar a Martin Heidegger, uno de los grandes autores de frases y obras célebres. Una de las reflexiones que el autor hizo tuvo que ver con los proyectos y los fracasos que intervienen en la vida, misma que dejó plasmada en la frase "Quien piensa a lo grande tiene que equivocarse a lo grande". En estas palabras en autor buscó dejar claro que las grandes ideas, proyectos, metas y sueños conllevan grandes riesgos ya que los errores y las equivociones son normales cuando una persona busca lograr algo grande; en cualquier aspecto. Esto en consecuencia, aunque algunas personas no lo reconocen o identifican en primera instancia necesita que las personas tengan inteligencia emocional y resiliencia ya que deben saber aforntar y resolver las dificultades que se presenten en el momento.

¿Quién era Martin Heidegger?

Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889 en Messkirch, Alemania. Su interés por la filosofía surgió gracias a Aristóteles. Estudió filosofía, matemáticas y ciencias naturales aunque tuvo amplios interéses en la religión ya que estudió durante algún tiempo teología además de que se estaba "al servicio de la cosmovisión católica". Por otro lado, todos sus conocimientos también los compartió ya que decidió ser docente y enseñar sobre , el tiempo, materias como la lógica, la fenomenología y autores en los que destacaron los nombres de Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant y Leibniz. El pensamiento que lo carcaterizó fue su filosofía sobre el sentido del ser además de que para él, el hombre estaba definido por la relación que mantenía con el mundo exterior.

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