Oscar Wilde, escritor y dramaturgo irlandés: “Conservar la inocencia después de haber conocido el dolor no es ignorancia, es el acto de valentía más grande”

“Conservar la inocencia después de haber conocido el dolor no es ignorancia, es el acto de valentía más grande”. Seguramente has experimentado o sufrido alguna vez una decepción, una pérdida o una experiencia que has sentido que cambió tu vida para siempre. A pesar de eso, notas que sigues siendo el de antes y te preocupas. ¿Estás en negación? ¿Será que no aprendiste nada? Oscar Wilde puede tener una explicación a esta y muchas otras de tus preguntas en su frase.

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¿Qué significa conservar la inocencia después del dolor?

El ejemplo más sencillo para explicar esto es una decepción amorosa. Sales con alguien, te enamoras, pero de un día para otro te traiciona. El mundo se termina para ti y jugarás que cambiarás, serás más frío, más objetivo, pero al día siguiente, te enamoras de una nueva persona y piensas que no aprendiste nada, y continúas.

|Emir Kenter

Pues justo a esto es a lo que se refiere, que a pesar del dolor, no perdamos la capacidad de confiar, emocionarnos o sentir empatía. Del sufrimiento se aprende, pero no debe ser algo que nos amargue para toda la vida.

¿Por qué seguir creyendo puede ser un acto de valentía?

Es menos valiente el que decide la salida fácil: ponerse una armadura y evitar a toda costa volver a sentir dolor y sufrimiento. Una persona verdaderamente valiente es aquella que continúa, vuelve a intentarlo y, a pesar de todo, no pierde esa esencia que la caracteriza.

¿Cómo aplicar esta idea en nuestra vida?

Después de vivir una experiencia tan complicada, lo que debemos hacer es permitirnos sentir la decepción, la pérdida o la tristeza y aprender de ella. Lo siguiente será continuar y dejar de ser tan exigentes, saber que nada es perfecto y que nosotros siempre nos sentiremos mejor con nosotros mismos siendo quienes somos. No se trata de olvidar el dolor, sino de evitar que se convierta en nuestra identidad. Recuerda, madurar no significa endurecerse.