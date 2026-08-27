Peter Cullen, actor canadiense: “Si vas a ser un héroe, sé un verdadero héroe, sé lo suficientemente fuerte como para ser amable”

Este jueves 27 de agosto la industria del cine y la televisión se vistieron de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del actor de doblaje canadiense Peter Cullen, famoso por dar vida al icónico personaje Optimus Prime en películas, series de televisión y videojuegos de Transformers. El destacado actor perdió la vida a los 85 años de edad. Es por eso que en esta ocasión recordamos una de las frases célebres que el actor dijo; “Si vas a ser un héroe sé un verdadero héroe, sé lo suficientemente fuerte como para ser amable”, de acuerdo con lo que Peter dijo durante una edición de los Premios Emmy, fue su hermano Larry (el Capitán Larry Cullen) quién le dió dicho consejo cuando iba a audicionar para interpretar a Optimus Prime en 1983 y finalmente su esta filosofía en la que se basa la personalidad del icónico personaje de Transformers. Esta frase aplica también en la vida real y expresa que en todo momento la amabilidad es uno de los valores más importantes pues incluso genera empatía y solidaridad con otras personas.

¿De qué murió Peter Cullen?

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Peter Cullen. Fue su agente Kevin Motley quién compartió la noticia con el medio internacional The Hollywood Reporter. Hasta el momento la información que se tiene es que el actor murió rodeado de su familia misma que pidió a las personas que “Honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y que recuerden siempre: ‘Sean lo suficientemente fuertes para ser amables’”.

¿Cuáles fueron los proyectos más importantes de Peter Cullen?

El actor canadiense Peter Cullen prestó su voz para un gran número de proyectos a lo largo de su trayectoria profesional. Prestó su voz a King Kong, KARR en la serie “Knight Rider”. Por otro lado, también dobló al tierno personaje de Igor en Winnie the Pooh así como al icónico burro lánguido en la cinta “Winnie the Pooh: Un año muy feliz con Pooh”. Sin embargo, su trabajo no solo se quedó en el doblaje ya que también incursionó como locutor en la emisora de radio CKGM y en la pantalla chica formó parte del programa Sonny & Cher y The Hudson Brothers Razzle Dazzle Comedy Show. Su legado vivirá para siempre a través de la voz que dió a personajes emblemáticos así como todo el registro que hay de su talento en diversas producciones.