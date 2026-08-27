Muere icónico actor de Transformers a los 85 años

En los últimos días ha habido importantes pérdidas en la industria del entretenimiento y las artes, y las malas noticias continúan. En la mañana de este jueves 27 de agosto se reportó la muerte de Peter Cullen, actor de voz que interpretó a Optimus Prime en la franquicia cinematográfica de Transformers. Tenía 85 años de edad.

Hasta ahora no se sabe cuál fue la causa del fallecimiento del actor de Transformers Sin embargo, su agente confirmó la noticia a TMZ y dijo que el actor murió en su casa de Los Ángeles. "Se fue en paz, rodeado de su familia, y sabiendo que estaba en el corazón de sus muchos amigos y de fans alrededor del mundo", declaró su familia.

El actor no tenía redes sociales oficiales, pero han comenzado a aparecer condolencias y homenajes tanto en cuentas de fans de la franquicia Transformers como en medios de comunicación dedicados a la cultura pop.

Quién era Peter Cullen

Originario de Montreal, Canadá, Peter Cullen fue un reconocido actor de voz que alcanzó la fama por interpretar a Optimus Prime. Inicialmente lo hizo para la serie animada original de los años 80 y luego regresó al papel para la franquicia cinematográfica iniciada por Michael Bay; algunas de las secuencias más icónicas de la saga, como el discurso final en la primera película, incluyen el trabajo de Cullen.

En entrevistas llegó a contar que le tocó hacer audición para ser la voz de Optimus Prime y que cuando participó no sabía muy bien de qué se trataba. "Me dijeron que era un héroe, y que era un camión", dijo a NPR en 2014.

También se le recuerda por darle voz a Depredador en la película homónima de 1987; a él se le ocurrió hacer los sonidos que emite la criatura con sus fauces, de acuerdo con The Hollywood Reporter. Por si eso fuera poco, interpretó a Ígor en diferentes proyectos de Winnie Pooh, al vehículo automatizado KARR en la serie El auto fantástico y a Mario en la serie animada de Donkey Kong, en los 80.

Antes de dedicarse al 100% a la interpretación de voz, fue actor y presentador en programas de televisión como The Sonny & Cher Comedy Hour.