Platón, filósofo griego, sobre la verdad: “No es en los hombres sino en las cosas donde hay que buscar la verdad”

Ahondar en el mundo de la filosofía nos permite descubrir que podemos cuestionar todo lo que nos rodea y sacar nuestras propias conclusiones sobre aquellos temas que se dan por sentados. A través de llegado de los filósofos más destacados, podemos enriquecernos y darle rienda suelta a nuestro razonamiento.

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Cuando se habla de filosofía, por lo general, son los nombres de Platón, Aristóteles y Sócrates los primeros en mencionarse. Esto se debe a que son los filósofos más famosos de la historia de la humanidad, aunque no son los únicos ya que detrás de ellos y hasta en la actualidad existen grandes pensadores que merecen ser contemplados.

¿Quién fue Platón?

En esta oportunidad, dejaremos nuestra atención sobre Platón, un filósofo griego del siglo IV a.C., discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, que fundó la Academia de Atenas, la primera universidad del mundo occidental, y sus ideas sobre el alma, la justicia y el conocimiento siguen influyendo hasta hoy, según resume el Instituto Federico Villarreal (Perú).

Platón y su obra sentaron las bases del pensamiento filosófico occidental. Además, a través de sus célebres diálogos, como La República o El Banquete, desarrolló la Teoría de las Ideas, en la que postulaba que la realidad sensible es solo un reflejo imperfecto de un mundo inteligible, eterno e inmutable de formas abstractas y verdades absolutas.

¿Cuál fue el legado de Platón?

Diferentes fuentes bibliográficas remarcan que el legado de Platón transformó de manera permanente el desarrollo de la filosofía, la política, la ética y la teoría del conocimiento. De acuerdo con análisis de la Universidad Complutense de Madrid, su propuesta de separar el mundo de los sentidos del mundo del pensamiento abstracto cimentó las bases de la metafísica y el racionalismo posterior, influyendo no solo en pensadores clásicos y renacentistas, sino también en la teología cristiana medieval a través de figuras como San Agustín.

Conceptos clave como el Mito de la Caverna continúan utilizándose en la actualidad en las facultades de filosofía y ciencia política. Estos preceptos de Platón se emplean para debatir sobre la percepción de la verdad, la desinformación y el papel del conocimiento en la sociedad.

¿Cómo murió Platón?

En cuanto a la muerte de Platón, Gemini (Inteligencia Artificial) precisa que falleció en Atenas alrededor del año 347 a. C., a una edad avanzada para su época, rondando los ochenta años.

Historiadores del Departamento de Clásicas de la Universidad de Harvard advierten que la versión tradicional más extendida sugiere que Platón murió pacíficamente en su cama mientras asistía al banquete de bodas de un joven estudiante, o bien mientras escribía a la luz de una vela en sus aposentos.

Platón y una frase sobre la verdad

Dentro de la vasta obra de Platón, se encuentran premisas que son analizadas en el presente. “No es en los hombres sino en las cosas donde hay que buscar la verdad” es una de sus frases más famosas y con ella sugiere que la verdad última no reside en las opiniones fluctuantes, las impresiones ni los discursos persuasivos de las personas, sino en la realidad objetiva e inmutable de la existencia misma.

Para el filósofo griego, la subjetividad humana suele estar empañada por prejuicios, ilusiones e intereses propios, por lo que confiar ciegamente en lo que dicen los hombres nos aleja del conocimiento real. Es por eso que Platón nos invita a dirigir la razón hacia la esencia de las "cosas" para acceder a un conocimiento firme, imperecedero e independiente del consenso social.

¿Mantiene su vigencia esta frase de Platón?

Esta frase de Platón mantiene una vigencia extraordinaria en la era actual y para aplicarla debemos priorizar la evidencia empírica, los datos verificados y los hechos demostrables por encima de la narrativa de influencers, las opiniones virales o la oratoria política.

En términos prácticos, resume Gemini, implica adoptar un espíritu crítico, en lugar de dejarnos llevar por la elocuencia o el prestigio de quien nos transmite el mensaje.