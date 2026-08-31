La reflexión de San Agustín sobre la amistad: “Amas al amigo cuando odias lo que le daña”

Los filósofos que han nutrido a esta disciplina con el paso de los años han logrado una permanencia imborrable en la historia. Sus enseñanzas han sido replicadas de muchas maneras y existen personas que se encargan de difundirlas en la actualidad.

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De esta manera, la esencia de la filosofía sigue atrapando a las personas que encuentran en estos pensadores un gran incentivo para darle cierto rumbo a sus vidas, poner en práctica el razonamiento o adoptar otra actitud ante determinadas circunstancias.

¿Quién fue San Agustín?

Dentro de ese mundo de grandes pensadores hoy decidimos poner de relieve a San Agustín, un filósofo y teólogo africano que nació en el año 354 y fue educado en la fe católica por su madre Mónica, aunque no siguió su ejemplo, según señala un informe del Vaticano.

Diferentes fuentes bibliográficas destacan que como obispo de Hipona, desde el año 396 hasta su fallecimiento, combinó la labor pastoral con una profunda producción doctrinal que, tal como señalan diversos estudios de teología de la Universidad de Navarra, transformó radicalmente el pensamiento occidental al entrelazar la fe cristiana con la filosofía clásica.

¿Cuál fue el legado de San Agustín?

En cuanto a su filosofía, se puede destacar que el legado de San Agustín constituye uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental, influyendo de manera decisiva en la filosofía medieval, la Reforma protestante y en el surgimiento del pensamiento moderno, de acuerdo a lo que resume la Inteligencia Artificial (Gemini).

@inquietos.peru ✨ Verdad, amor y unidad Fueron las tres inquietudes que guiaron a san Agustín en su búsqueda de la felicidad en Dios. #Agustinos #SomosAgustinos #Inquietos #InquietosPeru ♬ sonido original - Inquietos Perú

Otras fuentes ponen de relieve que sus reflexiones sobre el libre albedrío, la gracia divina, el tiempo y la noción de interioridad sentaron las bases de la antropología occidental, un impacto analizado extensamente por departamentos de filosofía e historia en universidades de Europa y América Latina.

¿Cómo murió San Agustín?

Reseñas históricas precisan que San Agustín falleció el 28 de agosto del año 430, a los 75 años de edad en su sede episcopal de Hipona, la cual se encontraba bajo el violento asedio de las tribus germánicas de los vándalos.

Según los testimonios biográficos conservados por sus discípulos más cercanos, como su biógrafo el obispo Posidio de Calama, pasó sus últimos diez días postrado en cama a causa de una fiebre aguda. En este marco, San Agustín dedicó su tiempo exclusivamente a la oración y pidiendo que le retiraran las visitas para meditar en solitario sobre los salmos penitenciales hasta su último suspiro.

San Agustín y una frase sobre la amistad

Dentro del legado de San Agustín pueden atesorarse diferentes premisas que parten de su pensamiento sobre diversos temas. En esta oportunidad, nuestra atención se centra en su frase “Amas al amigo cuando odias lo que le daña”, con la que el filósofo define a la amistad.

Con esta frase, San Agustín señala que el amor verdadero trasciende el mero afecto pasivo o el complacer al otro en todo momento. Lo que nos quiere decir es que, odiar lo que daña al amigo significa que el afecto está motivado por un compromiso auténtico con su bienestar espiritual y terrenal.

¿Sigue vigente esta frase de San Agustín?

En la actualidad, esta premisa de San Agustín posee una gran vigencia, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en un mundo donde a menudo se confunde el apoyo incondicional con la complacencia pasiva.

Aplicar esta frase hoy en día requiere alejarse de la alcahuetería y ejercer una empatía firme y honesta. Esto es porque San Agustín nos dice que demostrar la verdadera lealtad consiste en cuidar al amigo incluso de sí mismo.

