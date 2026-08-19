La reflexión de Séneca sobre los sentimientos: “No hay mayor causa de llanto que no poder llorar”

El departamento de filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que esta disciplina busca examinar los fundamentos de nuestros saberes y acciones para comprender el sentido de la realidad y del ser humano, ejerciendo un pensamiento autónomo que interpela tanto a la ciencia como a la sociedad.

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Esta es una de las tantas definiciones que se pueden encontrar sobre la filosofía, mientras que al tomar contacto con las premisas de los pensadores más destacados de la historia se puede palpar el abordaje de temas como la existencia, el conocimiento, la moral, la mente y el lenguaje, entre muchos otros.

¿Quién fue Séneca?

Entre los pensadores que han dejado su legado en esta disciplina se encuentra Lucio Anneo Séneca, conocido comúnmente como Séneca el Joven, un destacado filósofo, político, orador y escritor romano, considerado una de las máximas figuras del estoicismo durante la época imperial, según datos resumidos por Gemini (Inteligencia Artificial).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) precisa que la figura de Séneca encarna la tensión constante entre la aspiración a la sabiduría y las exigencias del poder político, un dilema que guio tanto su obra como su trágico final, cuando se le ordenó suicidarse bajo la acusación de participar en una conspiración contra el emperador.

¿Qué legado dejó Séneca?

En cuanto a su aporte al mundo de la filosofía, fuentes bibliográficas señalan que, a través de sus epístolas, tragedias y ensayos breves, Séneca legó una doctrina orientada a la autonomía interior, el dominio de las pasiones y la resiliencia frente a la adversidad.

Desde la Universidad Complutense de Madrid remarcan además que la obra del filósofo romano destaca por anticipar conceptos terapéuticos contemporáneos, siendo una influencia directa en corrientes modernas como la terapia cognitivo-conductual.

¿En qué temas enfocó su pensamiento Séneca?

En este marco hay que poner de relieve que el pensamiento de Séneca se centró primordialmente en la ética práctica, la condición humana y la búsqueda de la eudaimonia o felicidad a través de la virtud y la razón. En sus premisas analizó con profundidad temas como la gestión del tiempo, argumentando que la vida no es corta en sí misma, sino que se desperdicia por la desatención y las ambiciones vacías.

Según análisis académicos de facultades de filosofía iberoamericanas, el enfoque del reconocido filósofo también abarcó la justicia social, la igualdad fundamental de los seres humanos más allá de las jerarquías de clase o la esclavitud, y la aceptación serena de la muerte como un proceso natural e ineludible de la existencia.

Séneca y una frase sobre los sentimientos

Muchas premisas de Séneca circulan en redes sociales y se emplean en escritos para hacer referencia a determinados temas. “No hay mayor causa de llanto que no poder llorar” es una de sus frases más poderosas porque nos enseña que el dolor emocional más profundo es aquel que nos inmoviliza y no nos permite desahogarnos.

Cuando una pena es tan grande que nos bloquea y nos impide soltar las lágrimas, lo que el filósofo nos intenta decir es que la tristeza queda atrapada en el interior, convirtiéndose en un sufrimiento silencioso y mucho más pesado de llevar.

¿Mantiene su vigencia la frase de Séneca?

Esta frase sigue completamente vigente en una actualidad donde a menudo se valora más la productividad y la constante "positividad" y donde muchas personas reprimen sus emociones por miedo a verse vulnerables o débiles frente a los demás.

La premisa de Séneca se aplica en el presente cuando reprimimos el estrés, el duelo o la frustración fingiendo estar bien, lo que demuestra que la incapacidad de conectar con nuestro propio dolor y expresarlo a través del llanto es una de las cargas psicológicas más difíciles de sanar.