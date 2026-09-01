Sócrates, filósofo griego, sobre la muerte: “La muerte podría ser la más grande de las bendiciones”

La filosofía es una de las disciplina que todos ponemos en práctica sin haberla estudiado. Por supuesto que ahondar en ella nos lleva a convertirnos en profesionales de este campo y a hacer docencia con ella.

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Sin embargo, el hecho de cuestionar todo lo que nos rodea, reflexionar sobre temas de nuestra vida y de buscarle otras explicaciones a lo que por lo general damos por sentado, es una forma de hacer filosofía. Esto es lo que nos han transmitido pensadores como Sócrates, Aristóteles, Platón y toda la gran comunidad de filósofos que se han gestado en la historia.

¿Quién fue Sócrates?

Si ponemos de ejemplo a Sócrates, debemos decir que se trató de “probablemente el primer filósofo que identificó al ser humano o al 'yo' con su alma, lo que es una identificación netamente socrática, porque vincula la esencia del ser humano con ésta”, según el académico e investigador Álvaro Pizarro Herrmann, de acuerdo a un artículo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).

Sócrates, precisan diversas reseñas, no dejó ninguna obra escrita sino que fueron sus discípulos, principalmente Platón y Jenofonte, quienes difundieron su vida y pensamiento. En este punto, se destaca que el filósofo griego utilizaba la mayéutica para ayudar a sus interlocutores a examinar sus propias convicciones.

¿En qué temas se centró Sócrates?

En cuanto a los temas sobre los que Sócrates se expresaba, a diferencia de los pensadores anteriores, centró su interés desde el estudio de la naturaleza hacia el análisis del ser humano, la ética y la política.

Además, precisan fuentes bibliográficas, su preocupación central giró en torno al perfeccionamiento del alma y la búsqueda de una vida virtuosa. Investigadores del Departamento de Filosofía de la Universidad de Harvard señalan que Sócrates dedicó sus jornadas a indagar sobre definiciones universales de conceptos éticos esenciales como la justicia, el valor, la piedad, la amistad y la verdad.

Sócrates y una frase sobre la muerte

“La muerte podría ser la más grande de las bendiciones” es la frase que hoy destacamos de Sócrates y con la que nos ayuda a perderle el miedo a la muerte.

Para el filósofo griego, una persona que ha actuado con justicia y rectitud no tiene nada que temer en la muerte, pues ningún mal verdadero puede alcanzar a un hombre bueno. Esto convierte el fin de la existencia física en una liberación o en el cumplimiento supremo de la búsqueda del conocimiento.

¿Sigue vigente esta frase de Sócrates?

Esta frase de Sócrates mantiene una gran vigencia en la actualidad y se la concibe como un marco conceptual para gestionar la angustia existencial y replantear nuestra relación con el cambio y la pérdida.

Aplicar esta frase hoy significa sustituir la incertidumbre paralizante por la curiosidad, permitiéndonos vivir con mayor propósito y tranquilidad al entender que el fin de la vida no es necesariamente una tragedia, sino un misterio que da sentido a nuestro tiempo.