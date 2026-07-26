Zendaya, actriz estadounidense, sobre el amor propio: “Nadie es feo, eso no existe. Yo digo, tómate el tiempo para conocer quién eres, tómate el tiempo para amarte a ti mismo”
Una de las actrices más reconocidas de la industria cinematográfica hizo una profunda reflexión que ha impactado a muchas personas.
Si hablamos de grandes celebridades dentro del cine sin duda alguna no puede faltar en la lista Zendaya, quien es una destacada actriz, originaria de Oakland, California, quien debutó en Disney, sin embargo, con el paso de los años ha logrado consolidar su carrera gracias a su talento y participación en proyectos sumamente reconocidos. Además de esto la destacada actriz ha compartido algunas frases inspiradoras que dan a conocer su filosofía y que al mismo tiempo han impactado a muchas personas. Por ejemplo, una de sus frases sobre amor propio dice lo siguiente: "Nadie es feo, eso no existe. Yo digo, tómate el tiempo para conocer quién eres, tómate el tiempo para amarte a ti mismo”, con estas palabras la destacada actriz expresó que todas las personas tienen belleza, sin embargo lo más importante es la esencia de una persona, misma que tiene que conocerse, amarse y respetarse por sobre todas las cosas.
¿En qué películas ha salido Zendaya?
La filmografía de Zendaya es muy amplia, dentro de las películas en las que ha participado destacan grandes proyectos en los que ha dado vida a personajes con narrativa compleja, razón por lo que se ha consolidado como una de las actrices más sobresalientes. The Greatest Showman, Challengers 2024, Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Lejos de casa, Spider-Man: Sin camino a casa, Duna, La Odisea, Spider-Man: Brand New Day, Duna: Parte 2, Malcolm & Marie, El Drama, solo por mencionar algunas.
¿Quién es la pareja de Zendaya?
Actualmente Zendaya está casada con Tom Holland, actor que ha dado vida a Spider-Man en las cintas de Marvel, mismo, que confirmó las especulaciones y comentarios hechos por Law Roach, estilista de Zendaya, al decir que todos sus familiares habían estado presentes en dicha celebración. El reconocido actor conmovió a todos al expresar todo su amor por su pareja, “Encontré a mi persona. Es mi mejor amiga, y soy lo más feliz que he sido cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro…” fueron algunas de sus declaraciones.