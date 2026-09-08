Fecha y hora de la visita de Shin Min Chul, cantante del OST de Boys Over Flowers, en la AniMole 2026

La nostalgia por una de las series coreanas que marcó a toda una generación llegará a la Ciudad de México con la presencia de Shin Min Chul, cantante,actor y exintegrante de T-MAX agrupación responsable de interpretar “Paradise” el emblemático tema con el que daba inicio el kdrama Boys Over Flowers. El artista surcoreano firmará parte de AniMole 4, donde ofrecerá conciertos y tendrá encuentros con sus seguidores.

¿Cuándo y a qué hora estará Shin Min Chul en AniMole 2026?

La estrella surcoreana Shin Min Chul llegará al país azteca para presentarse este sábado 12 y el domingo 13 de septiembre de 2026 en AniMole 4, que se realizará en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida e imágenes compartidas en redes sociales de la organización, el cantante ofrecerá un concierto durante cada jornada en la que estará presente, ambos incluidos en el boleto general de entrada. Además, los asistentes podrán contar experiencias con el artista a través de fotografías individuales, selfies y autógrafos.

Asimismo, se ha señalado que la convención tendrá un horario general de 10:00 am a 21:00 hrs el sábado 12 de septiembre de 10:00 am a 20:00 hrs el segundo día que será el domingo 13.

¿Quién es Shin Min Chul y por qué es tan importante para los fans de ‘Boys Over Flowers’?

Como lo mencionamos anteriormente, Shin Min Chul es un cantante, actor y artista surcoreano que alcanzó la fama tras consolidarse dentro de la agrupación T-MAX, grupo que estuvo detrás de varios temas de Boys Over Flowers.

Uno de los títulos por los que ha sido reconocido es por interpretar “Paradise” canción utilizada como tema de apertura de la icónica historia protagonizado por Lee Min-ho, Ku Hye-sun, Kim Hyun-joong, Kim Bum y Kim Joon ya que se convirtió en una de las piezas musicales más identificables de la serie y acompañó los primeros minutos de numerosos episodios, por lo que para muchos seguidores representa uno de los sonidos más nostálgicos de la primera gran ola de los k-dramas en México y Latinoamérica.

Ahora, más de una década después del estreno del drama, Shin Min Chul tendrá la oportunidad de reencontrarse con los seguidores mexicanos que crecieron escuchando aquella canción. Su participación en AniMole 4 promete ser uno de los momentos más nostálgicos para los fans del K-pop y de los k-dramas.