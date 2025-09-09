¡Nostalgia pura! A 30 años de la PS One / PlayStation 1, la consola que lo cambió todo

Hoy, martes 09 de septiembre se cumplen 30 años del lanzamiento de la PlayStation 1 / PS One en Norteamérica, la cuál fue una de las consolas que marcó un antes y después en el mundo gamer, en la cultura y en la vida de millones de personas, pues solo bastaba con conectarla a la tv y esperar a que leyera el disco para escuchar la canción del intro que se quedó en nuestra memoria para siempre.

Esta entrega de Sony fue todo un boom en la década de los 90’s, pues los chicos y no tan chicos vivieron una de las revelaciones que cambiaría la vida de muchos, siendo la Play 1 un fenómeno mundial, siendo solo el primer escalón de lo que hoy en día conocemos en materia de videojuegos.

¿Por qué la Play 1 revolucionó el mercado?

Ciertamente, este lanzamiento fue una manera diferente de ver el mundo de los videojuegos pues en esa época ciertamente había un dominio total por parte de Nintendo, Sega y sus entregas de clásicos como Mario Bros, Donkey Kong, Zelda o Sonic.

Con nuevos estudios desarrolladores y nuevas tecnologías en desarrollo, una de las consolas que definió todo fue el uso del formato de los CD-ROM, en vez de los cartuchos clásicos, lo que permitió una mayor capacidad de almacenamiento y por ello mejor jugabilidad.

Esto permitió gráficos más complejos, cinemáticas en video, voces grabadas y bandas sonoras completas, siendo un mundo nuevo que dejó de lejos los juegos de 8 bits o con gráficos simples que anteriormente se habían mostrado.

Sound on for 30 years of nostalgia 🔊 pic.twitter.com/2wMgDMwMdn — PlayStation (@PlayStation) September 9, 2025

Es bien recordada por haber sido la primera consola en usar gráficos poligonales en 3D en el centro de la experiencia, dando nuevos e increíbles mundos nuevos (para esa época).

¿Cuántas consolas vendió?

A lo largo de varios años, esta consola logró trascender barreras por todo el mundo, donde logró vender la cantidad de 102,4 millones de equipos, siendo un hito para aquella época que ciertamente dio un rumbo nuevo al mundo gamer.

Entre el diseño y dinamismo de la consola la cuál fue muy bien complementada con su icónico control hecho con materiales más cómodos y con un diseño revolucionario, esta consola redefinió la industria de los videojuegos.