Muere querido actor de doblaje de Dragon Ball, a los 72 años

El mundo del doblaje internacional se encuentra de luto por la muerte de Michael Donovan, actor canadiense reconocido por interpretar las voces del Maestro Roshi y el Abuelo Gohan en Dragon Ball, además de muchas producciones más. Tenía 72 años de edad.

El fallecimiento en realidad ocurrió el 4 de marzo de 2026, pero se acaba de dar a conocer gracias a la edición digital de la revista del sindicato de actores SAG-AFTRA, que lo incluyó en su sección In Memoriam.

No hay un obituario público al respecto por parte de su familia y no se conocen más detalles de la muerte, de acuerdo con el portal especializado en videojuegos y anime Game Rant. Sin embargo, diversas comunidades de fans han comenzado a difundir la noticia.

Voice actor Michael Donovan has sadly passed away 💔



He was 72 🕊️ pic.twitter.com/W3DoSNJlxY — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) August 7, 2026

Quién era Michael Donovan

Uno de los trabajos más famosos del actor de doblaje Michael Donovan consistió en ser uno de los intérpretes que le ha dado voz al Maestro Roshi en inglés; el otro personaje de Dragon Ball que hizo fue el Abuelo Gohan. Participó en el primer doblaje del famosísimo anime por 13 capítulos, en los años 90, pero luego el doblaje cambió de manera permanente.

También interpretó a Ryoga en Ranma 1/2, a Guile y Zangief en Street Fighter: The Animated Series, y a Sabretooth en X-Men: Evolution. Asimismo, participó en todos los episodios de Las Aventuras de Sonic.

Incursionó en el doblaje de caricaturas, películas animadas, anime y videojuegos. Además de ser actor fungió como director, entre sus trabajos se encuentra el doblaje de la película Dragon Ball: La Leyenda de Shenlong.

Una de las personalidades que ha expresado condolencias por la muerte de Michael Donovan es Ian James Corlett, quien en los años 90 lo sustituyó como el Maestro Roshi. "No puedo creer que me entere hasta ahora, pero quería tomar un momento para honrar a un verdadero pilar de nuestra industria, especialmente en la escena proveniente de Vancouver", escribió en Instagram.