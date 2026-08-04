¡Nueva música de Kpop Demon Hunters! Lanzan vinilo especial con canciones inéditas y photocards

Ha pasado un año desde el estreno de Kpop Demon Hunters. Desde su llegada a streaming, la película ha acumulado más de 640 millones de reproducciones a nivel global, mientras que su banda sonora supera los 15 billones. Para celebrar este hito, han lanzado un vinilo especial con cuatro canciones completamente nuevas y photocards coleccionables. Aquí te compartimos todos los detalles.

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Así es el vinilo especial de Kpop Demon Hunters

El vinilo de colección de aniversario de Kpop Demon Hunters corre bajo la producción de Republic Récords y cuenta con una carátula diferente a la de la banda sonora original. Este lanzamiento también incluye 4 canciones inéditas, además de las ya famosas - como “Golden”, “Soda Pop” y “How It’s Done” - y una photocard de colección. En total, son tres photocards diferentes, en alusión a cada una de las Guerreras: Mira, Rumi y Zoey.

Nuevo vinilo de Kpop Demon Hunters | Crédito: Republic Records

¿Cómo y dónde comprar el vinilo especial de Kpop Demon Hunters? Precio

Al tratarse de un lanzamiento especial, este nuevo vinilo de colección sólo puede adquirirse de manera exclusiva en línea. Su precio en moneda nacional es de aproximadamente $1,000 pesos mexicanos, más el costo de envío.

¿Cuándo sale la película de las Guerreras Kpop 2?

Debido a su gran éxito, Sony Pictures Animation ya ha confirmado una segunda entrega de Kpop Demon Hunters. Para la secuela de la cinta, los cineastas Magie Kang y Chris Appelhans regresan como directores, lo que promete una película digna de su antecesora.

De momento, la película de las Guerreras Kpop 2 se encuentra en producción, por lo que no han salido muchos detalles al respecto. No obstante, teniendo en cuenta el tiempo que toma realizar un largometraje de este calibre - especialmente por la animación - es probable que la cinta sea estrenada dentro de tres años, en 2029. Mientras se confirma su fecha oficial de estreno y el gran día llega, puedes disfrutar de la película de las HUNTER/X en streaming, así como su banda sonora, que también está disponible en diversas plataformas.