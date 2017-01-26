Hawai 5-0: Capítulo 17, Temp. 6 | Series Azteca 7

McGarret y el equipo debe localizar a un espía ruso que ha robado una unidad flash que contiene información clasificada de la NASA y que pone la vida de un miembro de su familia en riesgo.

Además, McGarret descubre finalmente por qué Cath lo dejó, y Abby sigue ocultando su misión real a Chin y al equipo.

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