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Hawai 5-0: Capítulo 17, Temp. 6 | Series Azteca 7

McGarret y el equipo debe localizar a un espía ruso que ha robado una unidad flash que contiene información clasificada de la NASA

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Escrito por: Azteca

McGarret y el equipo debe localizar a un espía ruso que ha robado una unidad flash que contiene información clasificada de la NASA y que pone la vida de un miembro de su familia en riesgo.

              

Además, McGarret descubre finalmente por qué Cath lo dejó, y Abby sigue ocultando su misión real a Chin y al equipo.

             

Es tu deber guardar la calma con Hawai 5-0 en punto de las 10:00 pm por Azteca 7 