Hawaii 5-0: Capítulo 119, Temp. 6 | Series Azteca 7
Kono ha sido tomada como rehén junto con Adam en su luna de miel por Gabriel Wincraft, ya que éste les exige el dinero que Kono usa para pagar a los Yakuza
Kono ha sido tomada como rehén junto con Adam en su luna de miel por Gabriel Wincraft, ya que éste les exige el dinero que Kono usa para pagar a los Yakuza.
Mientras tanto, para el equipo de 5-0 se presenta un misterioso asesinato que los envía en busca de un tesoro pirata. Katherine vuelve, y con ella todas las esperanzas amorosas para McGarret.
Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 por Azteca 7 #PonleAl7