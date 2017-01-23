Hawaii 5.0: Capítulo 13, Temp. 6 | Series Azteca 7





Grover viaja a Chicago para finalmente obtener una confesión de su viejo amigo de la arcilla Maxwell acerca del por qué mató a su propia esposa, mientras tanto, Chin Ho y Kono accidentalmente tropiezan con dos asesinos que los mantienen a punta de pistola y no tienen idea de que son policías.

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 en punto de las 10:00 por Azteca 7