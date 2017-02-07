Hawaii 5-0: Capítulo 23, Temp. 6 | Series Azteca 7
Mientras investigan el asesinato de una mujer conectada al tráfico de drogas, el equipo descubre que la hija de la víctima tiene una conexión personal con ellos
Mientras investigan el asesinato de una mujer conectada al tráfico de drogas, el equipo descubre que la hija d la víctima tiene una conexión personal con Chin Ho y Gabriel Waincroft. Esta noticia cambiará la vida del integrante de Hawaii 5-0.
Es tu deber la calma con Hawaii 5-0 de lunes a jueves por Azteca 7