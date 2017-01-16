Hawaii 5-0: Capítulo 9, Temp. 6 | Series Azteca 7
Danny se hace pasar por profesor después de que un maestro de la universidad Oahu ha sido asesinado
Danny se hace pasar por profesor después deque un maestro de la universidad Oahu ha sido asesinado, y su sobrino Erick trabajará arduamente al hacerse pasar por un joven estudiante destrampado.
Por su parte, McGarret da consejos a unjoven después de que su padre salga de la cárcel y quiere pedir la custodia.
Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 solo por azteca 7