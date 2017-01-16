Hawaii 5-0: Capítulo 9, Temp. 6 | Series Azteca 7





Danny se hace pasar por profesor después deque un maestro de la universidad Oahu ha sido asesinado, y su sobrino Erick trabajará arduamente al hacerse pasar por un joven estudiante destrampado.

Por su parte, McGarret da consejos a unjoven después de que su padre salga de la cárcel y quiere pedir la custodia.

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 solo por azteca 7