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Hawaii 5-0: Capítulo 9, Temp. 6 | Series Azteca 7

Danny se hace pasar por profesor después de que un maestro de la universidad Oahu ha sido asesinado

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Escrito por: Azteca


Danny se hace pasar por profesor después deque un maestro de la universidad Oahu ha sido asesinado, y su sobrino Erick trabajará arduamente al hacerse pasar por un joven estudiante destrampado. 

               

Por su parte, McGarret da consejos a unjoven después de que su padre salga de la cárcel y quiere pedir la custodia.

         

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 solo por azteca 7 

 