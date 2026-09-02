5 K-dramas que debes ver si te gustó Made in Korea, antes del estreno de su segunda temporada

A través de la plataforma de streaming Disney+ se estrenará la segunda temporada del K-drama “Made in Korea”, así que es el momento perfecto para volver a entrar a un mundo lleno de ambición, traiciones y lucha por el poder.

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La segunda entrada de esta historia surcoreana se estrenará el próximo 9 de septiembre con seis episodios que llegarán en grupos de dos episodios por semanas durante tres semanas, así que mientras esperas estas producciones tiene elementos que pueden conquistar a quienes disfrutaron del triller protagonizado por Hyun Bin y Jung Woo-sung.

5 K-dramas que puedes ver si te gustó “Made in Korea” y puedes maratonear en un fin de semana

1.- El peor de los males

The Worst of Evil o “El peor de los males” es un título que se encuentra dentro del catálogo de Disney+ por lo que si te gustó “Made in Korea” por su trama de crimen organizado, las infiltraciones y las vivencias al límite de los protagonistas, este Kdrama es una gran opción, ya que esta historia se desarrolla en 1995 y sigue a un detective que se infiltra en una organización criminal vinculada con el tráfico de drogas entre Corea, China y Japón. La misión se vuelve todavía más complicada cuando descubre la relación entre su esposa y el jefe de la organización.

2.- Big Mouth

Si lo tuyo son las conspiraciones y debates entre personas poderosas esta producción es perfecta para entretenerte un fin de semana, debido a que la historia sigue a un abogado con un porcentaje muy bajo de casos ganados sin embargo, termina involucrado en un asesinato y es señalado como el famoso estafador conocido como Big Mouse. Para sobrevivir y proteger a su familia, tendrá que descubrir quién está detrás de este caso.

3.- El detective jefe 1958

Para quienes disfrutaron de la ambientación de época de Made in Korea, este drama ofrece una historia policial situada en una Corea marcada por la violencia, la corrupción y las intrigas políticas.

4.- Gangnam B-Side

Esta historia de Corea del Sur combina crimen, investigación y secretos ocultos en Seúl, así que es un buen proyecto si buscas distraerte con historias policiacas, ya que aquí todo comienza con la desaparición de una mujer relacionada con un club de Gangnam, lo que lleva a un detective, una fiscal y un hombre vinculado al mundo criminal a descubrir una red peligrosa.

5.- El heredero imposible

Si lo que te atrapó de Made in Korea fue la ambición por alcanzar el poder y la lucha entre personajes con intereses diferentes, este drama también puede ser una buena elección. The Impossible Heir se centra en tres jóvenes que buscan abrirse camino hacia la cima mientras sus ambiciones y alianzas los llevan por un camino cada vez más peligroso.