V de BTS logra el rango Master en uno de los juegos más difíciles y populares

Kim Taehyung, mejor conocido como “V”, miembro de la legendaria banda BTS, acaba de sorprender a todos con un nuevo logro buscado por muchos, pues supuestamente la estrella del k-pop surcoreano acaba de alcanzar el rango de Master en League of Legends, esto dentro de la modalidad clasificatoria individual del servidor de Corea del Sur, el cual es considerado como uno de los más competitivos de todo el mundo.

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V de BTS Alcanza el rango de Master en League of Legends

"V" Taehyung, alcanzó recientemente el prestigioso rango Master en, League of Legends, logro que ha generado un gran revuelo mundial y no solo entre los fans de k-pop, sino del universo gamer, pues su hazaña se concretó dentro de la clasificatoria individual (SoloQ) del servidor de Corea del Sur, el cual es considerado por la comunidad como el más exigente y competitivo de todos los tiempos.

¿Qué es League of Legends?

League of Legends, también conocido como LoL, es un videojuego gratuito de estrategia por equipos, tipo MOBA. (arenas de batalla en línea), en donde dos escuadras confirmadas por 5 miembros compiten dentro de un mapa virtual para vencer la base rival. Este aclamado y popular juego fue creado por Riot Games y salió en octubre de 2009.

Actualmente, ese juego sigue siendo uno de los más queridos por la comunidad, contando además con uno de los fandoms más activos de todos los tiempos, gracias en gran medida por ser un título gratuito capaz de correr de manera correcta en computadoras sencillas. Además, este título ofrece una jugabilidad muy competitiva y profunda con cientos de personajes, lo que le ha permitido contar con un universo expandido a través de series como Arcane y grandes eventos de eSports.