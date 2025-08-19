Atención fans del K-Pop, conoce a CORTIS, la nueva banda de K-Pop lanzada por la agencia de BTS quienes llegan para revolucionar la música

Sabemos que como BTS ningunos… Pero date la oportunidad de conocer y escuchar a CORTIS, el nuevo grupo de K-Pop el cuál ha sido presentado por el sello musical BigHit Music.

CORTIS es la más reciente agrupación de K-Pop presentada y está conformada por cinco integrantes:



Martin : Líder, canadiense-coreano, con experiencia como compositor para otros grupos de HYBE .

: Líder, canadiense-coreano, con experiencia como compositor para otros grupos de . James : De origen tailandés-chino, quien destaca por su rap y destreza para el baile, aporta fluidez creativa además de ser el mayor.

: De origen tailandés-chino, quien destaca por su rap y destreza para el baile, aporta fluidez creativa además de ser el mayor. Juhoon : Es el vocalista y visual del grupo, se ha destacado por su carisma escénico en estos primeros meses.

: Es el vocalista y visual del grupo, se ha destacado por su carisma escénico en estos primeros meses. Seonghyeon : Bailarín principal y ha sido el vocalista de apoyo, se destaca su presencia en el escenario.

: Bailarín principal y ha sido el vocalista de apoyo, se destaca su presencia en el escenario. Keonho: El maknae (más joven), es un ex nadador profesional, y ya ha sido apodado el “5th Gen It Boy” por su carisma.

¿Quiénes son CORTIS?

COLOR OUTSIDE THE LINES (Colorea fuera de las líneas) han dejado en claro su enfoque creativo y libre, quienes han llegado para ir más allá de lo que hemos visto antes, donde cada integrante es un mundo diferente.

Cada miembro participa en la composición y producción de la música, además de las coreografías e incluso en la realización de sus propios videoclips, detalle que deja ver todo el talento que este nuevo grupo tiene.

El lanzamiento de su música

En abril de 2025, HYBE anunció que BigHit Music debutaría un nuevo grupo masculino en el tercer trimestre de 2025. La agencia describió al grupo como “un equipo de creadores de nueva generación”, debido a que los miembros participan en la producción de su música, coreografía y vídeos musicales. Según el comunicado, los miembros también han contribuido “a la producción de música y presentaciones de artistas veteranos de HYBE” desde 2024.

Este 11 de agosto, CORTIS lanzó su pre-debut: “GO!” y apenas una semana después presentaron “What You Want”, su primera canción oficial que ha escuchar su sonido tan fresco con tintes de K-Pop pero a la vez rock vibrante.

El próximo 8 de septiembre lanzarán su primer EP titulado: Color Outside the Lines, el cuál ya ha generado altas expectativas en todo el mundo.