5 K-dramas de terror y misterio sobrenatural para ver en familia este 2026

Durante estos días de descanso donde toda la familia se encuentra en casa ver una serie que combina misterio, momentos sobrenaturales y un poco de miedo sin convertir la noche de películas en una experiencia demasiado intensa, los K-dramas tiene varias opciones que vale la pena descubrir.

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Durante los primeros seis meses de 2026 llegaron historias con abogados que hablan con fantasmas, espíritus que regresan al mundo de los vivos y personajes con poderes fuera de lo común a continuación te presentamos algunos títulos que podrán engancharte desde el segundo uno.

Aunque no todas las historias coreanas son de terror puro sí tienen elementos sobrenaturales que las convierten en una alternativa entretenida para compartir con adolescentes y adultos. Estas producciones estrenadas entre enero y junio pueden convertirse en tu próximo maratón familiar.

5 K-dramas estrenados en 2026 sobre temas sobrenaturales para ver en familia

1.- El abogado fantasma

Durante el mes de marzo llegó a las plataformas de streaming esta producción de SBS la cual mezcla fantasía, casos legales y fantasía La historia de 16 episodios sigue a Shin Yi-rang, un abogado que adquiere la capacidad de comunicarse con los muertos y termina ayudándolos a resolver los asuntos que dejaron pendientes.

2.- No quiero ser humano

Este 2026 inició con este K-drama de fantasía donde se mezclan criaturas mitológicas y elementos sobrenaturales. La protagonista es Eun Ho, una joven gumiho, criatura de nueve colas de la mitología coreana, que no quiere convertirse en humana. Su vida cambia cuando conoce a Kang Si Yeol, un famoso futbolista.

3.- Mi nemesis con aires de grandeza

El pasado 8 de mayo SBS estrenó esta producción que mezcla comedia romántica, fantasía y elementos sobrenaturales. La historia sigue a Shin Seo Ri, una actriz que inesperadamente queda poseída por el espíritu de Kang Dan Shim, una famosa villana de hace 300 años.

4.- Doctor Shin

Para quienes prefieren algo más oscuro, Doctor Shin comenzó a transmitirse el 14 de marzo de 2026, en la cual la historia gira sobre un neurocirujano, una actriz en coma y con muerte cerebral, ya que se realiza un procedimiento médico prohibido: un trasplante de cerebro. Lo que ocurre después desencadena una historia llena de secretos y giros.

5.- Flor sangrienta

Estrenada el 4 de febrero, Si eres de los que busca una historia corta, este título es ideal ya que con ocho episodios conocerás a Lee Woo Gyeom, un asesino serial que posee una habilidad extraordinaria para curar enfermedades consideradas incurables. Su existencia termina enfrentando a distintos personajes con preguntas sobre la justicia, la ética y los límites de la vida.