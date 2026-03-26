Las 5 actrices coreanas MEJOR pagadas de los k-dramas: la número 1 tiene 43 años
Con contratos que alcanzan miles de dólares por episodio, estas estrellas lideran la industria del entretenimiento coreano a nivel global.
El fenómeno y popularidad de los k-dramas ha conquistado plataformas de streaming y a un amplio público por lo que actualmente ha lanzado al estrellato a sus protagonistas, sin embargo no solo las ha posicionado dentro de la industria del entretenimiento, sino también las han colocado como auténticas figuras millonarias.
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Tan solo en lo que va de este 2026 varias actrices surcoreanas destacan no solo por su protagonismo o romance dentro de los doramas, sino también por sus elevados salarios por episodio, consolidándose como las mejor pagadas de la industria gracias a su popularidad internacional y éxitos televisivos.
A continuación te presentamos a las 5 artistas coreanas mejor pagadas de los k-dramas sus edades te sorprenderán.
Song Hye-kyo:
La actriz de 43 años ha participado en populares k-dramas como: La Gloria (The Glory) 2022-2023, Descendientes del sol (Descendants of the Sun) 2016 y Casa llena (Full House) 20024.
Actualmente se mantiene activa y por episodio cobra aproximadamente 163 mil dólares lo que equivaldría a 2 millones 896 mil 510 pesos mexicanos. Song Hye-kyo es reconocida como una de las actrices más influyentes, su fortuna la alcanzó con el éxito de La Gloria.
- Jun Ji-hyun:
Es otra actriz de 43 años que se mantiene activa dentro de los k-dras, su popularidad la alcanzó al participar en Mi amor de otra galaxia (My Love From the Star) 2013 y La leyenda del mar azul (Legend of the Blue Sea) 2016. Esta actriz cobra por capítulo 120 mil dólares lo que equivaldría a 2 millones 132 mil 400 pesos mexicanos. Su fama global y presencia en producciones de alto nivel la mantienen entre las mejores pagadas.
Kim Tae-hee:
La actriz de 44 años cobra cerca de 100 mil dolares, lo que es aproximadamente un millón setecientos setenta y siete mil pesos mexicanos por capítulo. Es una de las pocas actrices consideradas como un ícono de belleza y talento, actualmente sigue activa y su carrera sigue generando contratos millonarios dentro de los doramas.
Kim Tae -hee destacó por participar en Escalera al cielo (Stairway to Heaven) 2003 y ¡Hola y adiós, mamá! ( Hi Bye, Mama!) 2020.
Park Min-young:
La actriz de 38 años se mantiene activa y ha participado en títulos como: ¿Qué le ocurre a la secretaria Kim? (What’s Wrong with Secretary Kim) 2028 y Su vida privada (Her Private Life) 2019.
Park Min-young se mantiene vigente y con salarios brillantes gracias a su versatilidad y constante presencia en los dramas, ella cobra aproximadamente entre 70 mil y 90 mil dólares por episodio, lo que sería en pesos mexicanos: un millón 243 mil 900 o un millón 599 mil 300.
IU (Lee Ji-eun):
IU es considerada una de las actrices jóvenes, con 31 años, mejor pagadas, pues ella cobra aproximadamente 80 mil dólares por capítulo lo que equivaldría a 1 millón 421 mil 600 pesos mexicanos.
Lee Ji-eun no solo se mantiene activa dentro de los k-dramas, también cuenta con una exitosa carrera musical y actualmente es considerada como una de las actrices más cotizadas del momento. Participó en Hotel de Luna en 2029 y en Mi Seño (Mu mister) 2018.