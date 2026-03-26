Las 5 actrices coreanas MEJOR pagadas de los k-dramas: la número 1 tiene 43 años

El fenómeno y popularidad de los k-dramas ha conquistado plataformas de streaming y a un amplio público por lo que actualmente ha lanzado al estrellato a sus protagonistas, sin embargo no solo las ha posicionado dentro de la industria del entretenimiento, sino también las han colocado como auténticas figuras millonarias.

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Tan solo en lo que va de este 2026 varias actrices surcoreanas destacan no solo por su protagonismo o romance dentro de los doramas, sino también por sus elevados salarios por episodio, consolidándose como las mejor pagadas de la industria gracias a su popularidad internacional y éxitos televisivos.

A continuación te presentamos a las 5 artistas coreanas mejor pagadas de los k-dramas sus edades te sorprenderán.