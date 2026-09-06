Hoy en HBO Max: el kdrama que marcó el regreso de Jun Ji-hyun a las series, y que además está inspirado en relatos reales de ovnis

¿Tienes ganas de maratonear una historia romántica, fuera de lo común y profundamente entrañable? Este fin de semana te contamos sobre "Mi amor de las estrellas", un icónico kdrama que actualmente está disponible en HBO Max y en su momento marcó el gran regreso de la actriz y modelo Jun Ji-hyun a las series surcoreanas. Además, tiene un interesante trasfondo histórico.

De qué trata "Mi amor de las estrellas"

El kdrama "Mi amor de las estrellas" es una historia de amor entre la aparentemente egocéntrica actriz "Cheon Song-yi" y el alien encubierto "Do Min Joon". Este último fue abandonado en la Tierra hace más de 400 años, ha llegado a adaptarse a los humanos sin involucrarse profundamente con ellos pero ya está listo para viajar a su planeta, hasta que conoce a esta celebridad.

Lo que puedes esperar de este kdrama, para empezar, son los clásicos elementos de comedia romántica: habrá risas, confusiones y momentos cargados de emotividad. Sin embargo, en este caso también podemos agregar fantasía y un poco de ciencia ficción, además de elementos históricos.

Tal vez una de las cosas más impresionantes de "Mi amor de las estrellas" es su parte histórica. El kdrama se inspiró en una serie de avistamientos OVNI totalmente reales y registrados en el siglo XVII, en plena era de la dinastía Joseon. En otras palabras, este kdrama le da una nueva y romántica explicación a aquellos avistamientos que sí sucedieron y nunca han podido ser resueltos.

"Mi amor de las estrellas", el kdrama con el que Jun Ji-hyun regresó a la televisión

A finales de los años 90, Jun Ji-hyun comenzó a construir una carrera emergente en el terreno de los kdramas, con trabajos como "Happy together". Sin embargo, el enorme éxito de su carrera y la fama internacional llegaron con su actuación en la película de comedia romántica "Mi chica descarada" (muy conocida por su título en inglés, "My sassy girl"). A partir de ese momento, Jun Ji-hyun se dedicó a la pantalla grande por más de una década.

Cuando se estrenó "Mi amor de las estrellas", en 2013, habían pasado 14 años sin que Jun Ji-hyun trabajara en televisión. Antes de que la historia de este kdrama y su romance atraparan al público, para muchísimas personas el gran atractivo era volver a ver a la actriz en una serie televisiva.

Compartió pantalla con Kim Soo-hyun, actor reconocido por series como "Está bien no estar bien", "Moon embracing the Sun", "Sueña sin límites" y "Hotel de luna".