Top 4 kdramas más vistos en Disney+, perfectos para disfrutar durante septiembre del 2026

El mes de septiembre llega con una nueva oportunidad de encontrar o disfrutar de nuevo de los mejores kdramas del momento. Por eso, Disney+ ofrece estos títulos que debes visitar a lo largo del mes. Y recordarte que aunque este es un top4, la amplitud de productos de Corea en el ámbito audiovisual es inmensa. Entonces, sin más preámbulo, estos son los programas que debes ver en los próximos días.

Un día para vivir | Capítulo 2: Al Despertar | Temporada 5

¿Cuáles son los kdramas que debes ver en Disney durante el mes de septiembre?

Probablemente tengas muchas actividades por hacer y requieras de algunas decisiones importantes para priorizar tus kdramas para ver en esta plataforma. Por eso, lo que te recomendamos es poner la palabra kdrama en el buscador de Disney y tomar las primeras 4 opciones que te vienen ahí. Si ya viste alguna, simplemente te la saltas y sigues con la próxima en orden.

Pero si ya viniste aquí con la intención de recibir las recomendaciones, esto es lo que debes saber del top4 de kdramas para ver en Disney durante el mes de septiembre de 2026.

En tu mejor momento - Estrenada este mismo año y con 12 capítulos de poco más de una hora, esta historia cuenta lo vivido en un cálido romance entre Chan - el del verano - y Haran… quien está atrapada en el invierno.

Estrenada este mismo año y con 12 capítulos de poco más de una hora, esta historia cuenta lo vivido en un cálido romance entre Chan - el del verano - y Haran… quien está atrapada en el invierno. Amor de mentira - Esta comedia de 12 capítulos cuenta el intento de matrimonio de 90 días de una pareja que solamente busca la obtención de una lujosa casa.

Esta comedia de 12 capítulos cuenta el intento de matrimonio de 90 días de una pareja que solamente busca la obtención de una lujosa casa. Snowdrop - De 2021, esta telenovela de romance trata del amor construyéndose en una época turbulenta (Seúl en 1987). Un amor construido contra viento y marea.

De 2021, esta telenovela de romance trata del amor construyéndose en una época turbulenta (Seúl en 1987). Un amor construido contra viento y marea. La jueza del infierno - Esta serie de 2024 tiene 14 capítulos y trata de Kang Bitna, jueza poseída por un demonio. Ella conoce al Det. Han Daon y así empiezan a perseguir criminales.

¿Cómo puedo ver estos kdramas en Disney+?

Esta plataforma es de pago mensual o anual si quieres ahorrarte unos pesos a lo largo de los meses, pero tiene 3 paquetes para obtener diferentes beneficios. La más básica de las suscripciones está en 160, el segundo paquete alcanza un precio de 260 y el más caro de todos con todos los privilegios que ofrece Disney+, tiene un costo de 340 pesos mexicanos. Por eso, ya sabes lo que debes hacer si quieres disfrutar de estos u otros kdramas.