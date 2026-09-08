Hoy en Viki: el K-drama más visto en México, basado en el popular webtoon “My Oppa is an Idol”

Los K-dramas se han vuelto muy populares en el mundo occidental por lo que cada vez tenemos más títulos disponibles en las plataformas. En Viki puedes encontrar un K-dram muy popular en México que está basado en webtoon "My Oppa is an Idol".

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Si eres fanático/a de los K-dramas pues ya tienen una nueva producción donde se combina romance, música y una gran historia de admiración entre una fan hacia su estrella favorita. Estamos hablando del título “My Bias, My Boss”.

¿Cuál es la trama de este K-drama?

La trama nos cuenta la historia de Nam Da-reum quien lleva 13 años siendo fan de Lee Chan, una popular estrella del entretenimiento. Ella consigue un empleo en la empresa de moda APPELLO y descubre que su querido ídolo es uno de los fundadores.

Con el objetivo de no quedar como una fan obsesionada, es que decide ocultar la admiración comportarse como un profesional. Todo cambia cuando conoce a Kang Ha-gi, el frío y exigente director ejecutivo de la compañía y amigo de la infancia de Lee Chan.

Da-reum comienza a acercarse inesperadamente a Ha-gi, Lee Chan debe mantener su imagen pública mientras enfrenta sus propios problemas personales. De esta manera es que se forma un triángulo amoroso entre la fan, el ídolo y el hombre que la conquista.

El K-drama es protagonizado por Kim Hye-jun, Kang Hoon y Cha Woo-min, y cuenta con 12 episodios.

¿Por qué ver este K-drama?

Este K-drama es recomendado debido a que mezcla romance, situaciones divertidas y momentos emotivos. Sin dudas, la adaptación de “My Oppa Is an Idol” es una de las propuestas más interesantes que puedes encontrar en Viki.

Si estás buscando una producción para disfrutar este mes pues "My Bias, My Boss” es una gran recomendación. La misma cuenta con 12 episodios por lo que podrás verla rápidamente.