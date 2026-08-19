5 webtoons románticos que te harán suspirar y son ideales para disfrutar estas vacaciones
Si buscas una historia que combine romance, humor y personajes entrañables, estas opciones de wbtoons pueden convertirse en el plan perfecto para una tarde de vacaciones en familia.
En estos días de descanso donde varias familias se encuentran en casa disfrutando de descanso del trabajo o escuela los webtoons románticos pueden ser una excelente opción para compartir en familia durante estos días especialmente cuando estas historias mezclan humor, amistad, fantasía y romances que hacen que el público no quiera perderse ningún capítulo.
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A continuación te presentamos algunos títulos para sumar a tu lista de favoritos, no solo te atraparán con su historia, sino por su facilidad de entender, protagonistas inesperados y aventuras.
5 webtoons para ver en familia durante las vacaciones
1.- Amor a cuatro patas
Si quieres una historia tierna y ligera, Amor a 4 patas (Love 4 a Walk) es una opción ya que mezcla situaciones cotidianas y cariño hacia los animales, por lo que resulta ideal para quienes buscan una historia de amor hacia los animales.
2.- Mi primer amor
Mi primer amor (To My First Love) sigue a Jisu, quien, después de perder a un ser querido, encuentra apoyo en una persona cercana a su abuela. Al llegar a su nuevo hogar conoce a Hajin, con quien comienza teniendo un encuentro bastante complicado, aunque poco a poco su relación puede transformarse en algo más. Recuerda que si vas a ver estas historias revisa antes la clasificación ya que de ahí dependerá que es loq ue queires ver en familia, ejemplo este título es para mayores de 16 años.
3.- Quizás estaba destinado a ser
Este título apuesta por un romance con humor y situaciones inesperadas además es encantadora debido a que los protagonistas tienen mucha personalidad y mantienen relaciones que comienzan de una manera poco convencional. Actualmente aparece entre los romances más populares de WEBTOON.
4.- Día de primavera
Esta historia destaca por combinar romance, amistad y momentos cotidianos con una estética dulce. Es una alternativa para quienes prefieren una historia más relajada y tierna.
5.- Temporadas de flores
El atractivo de este webtoon está en que los personajes atraviesan distintas etapas mientras descubren el amor, la amistad y los cambios propios de crecer, es ideal para compartir en familia, principalmente si teienes hijos adolescentes, ya que con esta historia podrán identificarse.
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