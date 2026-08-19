5 webtoons románticos que te harán suspirar y son ideales para disfrutar estas vacaciones

En estos días de descanso donde varias familias se encuentran en casa disfrutando de descanso del trabajo o escuela los webtoons románticos pueden ser una excelente opción para compartir en familia durante estos días especialmente cuando estas historias mezclan humor, amistad, fantasía y romances que hacen que el público no quiera perderse ningún capítulo.

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A continuación te presentamos algunos títulos para sumar a tu lista de favoritos, no solo te atraparán con su historia, sino por su facilidad de entender, protagonistas inesperados y aventuras.

5 webtoons para ver en familia durante las vacaciones

1.- Amor a cuatro patas

Si quieres una historia tierna y ligera, Amor a 4 patas (Love 4 a Walk) es una opción ya que mezcla situaciones cotidianas y cariño hacia los animales, por lo que resulta ideal para quienes buscan una historia de amor hacia los animales.

2.- Mi primer amor

Mi primer amor (To My First Love) sigue a Jisu, quien, después de perder a un ser querido, encuentra apoyo en una persona cercana a su abuela. Al llegar a su nuevo hogar conoce a Hajin, con quien comienza teniendo un encuentro bastante complicado, aunque poco a poco su relación puede transformarse en algo más. Recuerda que si vas a ver estas historias revisa antes la clasificación ya que de ahí dependerá que es loq ue queires ver en familia, ejemplo este título es para mayores de 16 años.

3.- Quizás estaba destinado a ser

Este título apuesta por un romance con humor y situaciones inesperadas además es encantadora debido a que los protagonistas tienen mucha personalidad y mantienen relaciones que comienzan de una manera poco convencional. Actualmente aparece entre los romances más populares de WEBTOON.

4.- Día de primavera

Esta historia destaca por combinar romance, amistad y momentos cotidianos con una estética dulce. Es una alternativa para quienes prefieren una historia más relajada y tierna.

5.- Temporadas de flores

El atractivo de este webtoon está en que los personajes atraviesan distintas etapas mientras descubren el amor, la amistad y los cambios propios de crecer, es ideal para compartir en familia, principalmente si teienes hijos adolescentes, ya que con esta historia podrán identificarse.