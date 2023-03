Kenneth Broissin: exatleta, conductor y ahora... ¡Cantante!

A casi 5 años de su salida del reality deportivo más importante de los últimos tiempos, Kenneth Broissin comenzó su carrera musical hace poco y ahora con el estreno de su nuevo sencillo, estoy seguro de que nos sorprenderá y apasionará tanto como su participación en el programa. El conductor de Pop Central estrenó su nuevo sencillo que nos pondrá a cantar a todos, pues con una pegajosa tonada, ¿a quién no se le antoja bailar al ritmo de “Hecho a tu Medida”? Pero antes de escuchar su nueva canción, ¡aquí te dejo una pequeña entrevista que tuvimos con el cantante!

¿En cuánto tiempo se grabó el video?

Al principio se calcularon unas 6 horas para el video, pero me pasó la peor pesadilla de cualquier producción, me quede sin productora a dos semanas de la grabación, por lo que tuve que asumir la responsabilidad de productor.

¿A quien se le ocurrió la idea?

Parte de la idea se le ocurrió a “José Antonio Mata Espinoza” alias “El Capi”, pero no El Capi que todos conocemos, él es un amigo con el que había estado trabajando años atrás y que me ha ayudado en este proyecto. Un día comiendo hamburguesas me dijo que debería hacer un estilo musical de película, donde podría bailar y contar una historia, cosa que también me hizo pensar en los romances que todos hemos vivido estudiando en la secundaria o en la prepa, cuando te enamoras de alguna compañera que se vuelve tu máximo y una de las cosas más bonitas de ir a la escuela.

Entonces, ¿cuál es la idea principal del video?

La idea principal del video es conectar con ese amor del colegio, esas mariposas que sientes en el estómago, esa manera donde no tienes las palabras ni la forma de expresar las miles de emociones que sientes por esa persona. Parte de la idea, era hacer algo súper cool como las obras y películas musicales, donde hay baile, canto y diversión.

¿Quién grabó el video?

El video fue posible gracias a las manos artísticas de Rodrigo de la Mora y Thalía Reyes. Rodrigo es un genio de la fotografía y la composición, mientras que Thalía tiene una habilidad creativa que hace posible volver interesante lo simple. Juntos fueron la combinación perfecta para lo que buscaba con este video; algo divertido y entretenido, con movimientos que atrapan desde la primera escena.

¿Desde cuándo tenías pensado sacar el sencillo?

Tenía pensado sacarlo desde hace 5 meses, había estado trabajando en la música y al mismo tiempo pensando en qué quería transmitir en el video musical. Los sonidos, el ritmo, las melodías y todo, fue acomodado pensando en el video musical, también en que las coreografías pudiera llevarlas a los escenarios.

Recordarán que fui gimnasta, toco varios instrumentos y bailo desde los 14 años, así que la idea de todo es ver en los videos, un poco de lo que podrán ver en los conciertos de todo México.

¿Habrá próximamente un disco?

No estoy muy seguro, lo que sí puedo decir, es que mi equipo y yo estamos trabajando en al menos unas 7 canciones más para poder hacer un concierto de una hora con un espectáculo de baile, canto y acrobacias.

Les tengo que confesar que no me quiero quedar en la línea del pop, estoy trabajando en un Reggaetón Pop, una canción que tendrá un ritmo muy movido para bailar.

¿Tienes planeada alguna colaboración?

La verdad no, jajaja. Sí me gustaría hacer alguna colaboración, pero honestamente quiero cuidar mucho a las personas que incluiré en mi proyecto. La cosa es que, me gustaría trabajar con grandes artistas a nivel mundial y creo sinceramente que esta industria está llena de competencia, pero lo que tengo para mostrar no lo verán en ningún lugar del mundo.

¿Por qué decidiste que el video fuera grabado con celular?

Al principio sí quería hacer un video musical con un celular por dos razones: la primera, obviamente como me estoy produciendo yo, era poder reducir costos. La segunda razón es que quería probar que se podía hacer un video musical con un celular para inspirar a más personas a crear sus propios proyectos. Al final tuve muchísimo apoyo por parte de los directores y me ayudaron con equipo más profesional, haciendo que este video quedara increíble.

Y bueno, ahora sí, ¡adelante con el video!

Y ¡por cierto! No olvides que puedes ver a Kenneth Broissin en Pop Central los viernes a la 1 p.m. por Azteca 7, ¡el canal correcto!