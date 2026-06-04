Qué raza de perro es Bluey y cómo se vería en la vida real

Con sus personalidades entrañables, lecciones que no distinguen edad y momentos divertidos, la familia "Heeler" se ha ganado el corazón de niños y adultos a nivel mundial. Pero, ¿sabías que estos hermosos dibujos animados se inspiran en un tipo de perro que sí existe? A continuación te explicamos qué raza de perro es Bluey, cómo es su carácter en la vida real y qué tanto se parece a la caricatura.

Desde su estreno en 2018, este programa infantil ha destacado por la facilidad y sensibilidad que toca temas complejos como la pérdida, pero también diversos valores que todos los niños deben conocer.

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Qué raza de perro es Bluey

Toda la familia pertenece a una raza llamada pastor ganadero australiano, que en inglés es conocida como 'blue heeler'. De este último apodo se origina el nombre y color de nuestra protagonista, "Bluey", y recordemos que el apellido de la familia animada es "Heeler".

Específicamente los personajes de "Bingo" y "Chilli", hermana menor y madre de "Bluey", pertenecen a una variante de 'blue heeler' denominada 'red heeler' por su color. Sigue siendo la misma raza, pero se le llama distinto por los tonos rojizos de su pelaje.

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De acuerdo con el portal especializado Daily Paws, los perros pertenecientes a la raza pastor ganadero australiano se caracterizan por tener muchísima energía, inteligencia y curiosidad. Por otro lado, los 'blue heeler' también pueden llegar a ser extremadamente juguetones y hasta un poquito obstinados, como "Bluey" y "Bingo".

El pastor ganadero australiano típicamente vive entre 12 y 16 años. Llega a medir de 43 centímetros a 50 centímetros de altura, y a pesar un máximo de 23 kilos, de acuerdo con American Kennel Club.

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El productor ejecutivo del programa, Daley Pearson, ha dicho que esta es como una raza representativa de Australia; de hecho, la serie proviene de aquel país y la familia protagonista vive en la ciudad real de Brisbane.

Como dato curioso, se tiene registro de que el perro que por mucho tiempo tuvo el título del más longevo del mundo se llamaba "Bluey" y era un 'blue heeler' nacido en Australia. Murió en 1939, a la edad de 29 años con 5 meses.