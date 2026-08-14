3 capítulos de Bluey y Pocoyó ideales para que los niños aprendan el valor del dinero

Bluey y Pocoyó son un puente para poder hablar de dinero con los niños sin tener que comenzar con cuentas complicadas ni explicaciones sobre economía. Elegir entre varias opciones, entender que los recursos son limitados y descubrir que las cosas tienen un valor son aprendizajes que pueden introducirse mediante situaciones cotidianas y, por supuesto, a través de sus personajes favoritos.

Capítulos de Bluey y Pocoyó que convierten el juego en una lección sobre dinero

Estos episodios presentan situaciones de compra, venta, intercambio y toma de decisiones que pueden servir como punto de partida para conversar con los pequeños sobre cómo utilizamos el dinero y por qué es importante pensar antes de gastarlo.



“El Mercadillo” — Bluey. En este episodio, Indie recibe dinero del Hada de los Dientes y sale al mercado con Bluey. Lo que comienza como una salida divertida termina mostrando que no siempre podemos comprar todo lo que queremos.

Los niños pueden observar cómo Indie debe elegir en qué gastar sus recursos y descubrir que, una vez utilizado el dinero, ya no puede recuperarlo para comprar otra cosa. Es una forma sencilla de introducir conceptos como presupuesto, elección y consumo responsable.

“Granny Mobile” — Bluey. Las abuelitas de Bluey convierten una situación cotidiana en una divertida negociación. El episodio permite observar cómo funcionan el regateo, el precio y el valor que cada persona atribuye a un objeto o servicio.

Después de verlo, los padres pueden aprovechar para preguntar a los niños cuánto creen que vale algo que quieren comprar y por qué una persona podría estar dispuesta a pagar más o menos por ello. “El Supermercado” — Pocoyó. Pocoyó y Pato ponen en marcha su propio supermercado mientras Elly participa como clienta. El juego introduce de manera sencilla la dinámica de elegir productos, intercambiarlos y realizar una compra.

Es especialmente útil para que los pequeños relacionen el dinero con situaciones que probablemente ya han visto con sus familias: entrar a una tienda, escoger algo, pagar y recibir lo que compraron.



Una oportunidad para hablar de dinero sin complicaciones con ayuda de Bluey y Pocoyó

Después de ver estos capítulos, una buena idea es llevar el aprendizaje al juego: crear una pequeña tienda en casa, poner precios sencillos a algunos juguetes y darles una cantidad limitada de dinero ficticio. Así podrán practicar elegir, comparar, gastar y ahorrar mientras se divierten.

