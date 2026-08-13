4 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Plim Plim’ ideales para que los niños aprendan a hacer amigos solos

Las caricaturas para niños pueden ser un vehículo para que aprendan sobre diferentes situaciones de la vida. Por eso, si tu hijo(a) tienen dificultades para hacer amigos, los personajes de Bluey y Plim Plim pueden ser guías para que poco a poco los consigan ellos mismos, generando confianza y seguridad en sí mismos.

¿Cuáles son los capítulos de Bluey y Plim Plim con valores sobre la amistad?

Si el objetivo es que los niños aprendan sobre cómo acercarse a otros pequeños, iniciar un juego, compartir y crear vínculos por sí mismos, podrías aprovechar estos episodios de Bluey y Plim Plim:

1. Camping (BLUEY): Bluey conoce a Jean-Luc durante unas vacaciones y ambos consiguen crear una amistad aunque no hablan el mismo idioma. El episodio enseña que jugar juntos, mostrar curiosidad y buscar formas de comunicarse

Capítulos de Bluey sobre la amistad.|(Panadería)

2. Army (BLUEY): Rusty conoce a Jack y, mediante el juego, ambos empiezan a construir una amistad. Es especialmente útil porque muestra que compartir una actividad puede ser una manera natural de acercarse a otro niño. La relación entre ambos también destaca por el compañerismo.

Bluey conoce a un nuevo amigo.|(Panadería)

3. Compartir (Plim Plim): Este capítulo muestra cómo prestar juguetes, alimentos o materiales ayuda a fortalecer la convivencia. Es una buena opción para explicar que hacer amigos no significa únicamente encontrar a alguien con quien jugar, sino también aprender a compartir.

Plim Plim: capítulos completos sobre la amistad.|(ESPECIAL)

4. Palomitas de Maíz (Plim Plim): Plim Plim y sus amigos enfrentan un desacuerdo mientras preparan palomitas, pero terminan aprendiendo a repartir y trabajar juntos. La historia utiliza el juego para mostrar que colaborar puede ayudar a superar pequeños conflictos

Recuerda que en Azteca 7 puedes ver los capítulos completos de Bluey y Plim Plim, así como de otras caricaturas para tus hijos.

¿Cómo animar a tu hijo para que consiga amigos, según la psicología?

Para ayudar a tu hijo para que consiga amigos y desarrolle sus habilidades sociales es necesario tomar un papel importante como padre o madre. Según Child Mind Institute, la mejor idea es hacer ensayos a través de juegos; es decir, practicar durante una visita. Otras prácticas aconsejadas, son: