3 capítulos de Masha y el Oso para que los niños aprendan a hacer la tarea
Para que el regreso a clases 2026 no se vuelva un problema, hay capítulos de Masha y el Oso que les ayudan a entender por qué tienen que ser responsables.
Entre los aspectos que a los niños se les pueden llegar a complicar con este regreso a clases 2026, está el ir desarrollando el sentido de la responsabilidad para hacer sus tareas sin que lo tomen directamente como una actividad aburrida. La buena noticia es que es posible reforzar este tema en casa y con un método que les resulte entretenido: los capítulos de series como Masha y el Oso donde se resalta la importancia de la disciplina para entregar todos los deberes.
¿Cómo incentivar a los niños para que hagan su tarea? Los 3 mejores capítulos de Masha y el Oso
Fin del juego. La disciplina para tener buenos resultados en clases tiene que complementarse con buenas rutinas en el hogar y esta divertida serie infantil lo deja más que claro. Y "Fin del juego" es uno de los capítulos de Masha y el Oso donde ahora el travieso es él, pues se obsesiona con los videojuegos y deja de lado sus obligaciones, algo que Masha no piensa permitir y le ayuda a recuperar el equilibrio antes de tener consecuencias. Así que esta historia es ideal para que los niños entiendan que es primordial terminar sus tareas antes de jugar o ver la televisión.
Primera vez en primer grado. Si lo que quieres es ayudar para que tus hijos se contagien de la emoción por empezar un nuevo ciclo escolar, está el episodio en el que Masha está muy entusiasmada por la escuela y hasta Oso le construye un pequeño salón para que estudie. Y conforme pasa el tiempo, la pequeña descubre que esta etapa requiere de saber escuchar instrucciones y esforzarse para cumplir con todo lo que le piden. Por lo que es una buena alternativa para transmitirle a los menores que el compromiso tienen que estar desde que entran al aula hasta que llegan a casa y deben terminar las tareas.
Primer encuentro. De todos los capítulos de Masha y el Oso, "Primer encuentro" es uno de los más especiales y a los pequeñitos les encanta porque relata cómo se conocieron los personajes. Lo lindo es que su amistad no fue perfecta desde el inicio, sino que influyó mucho su paciencia, constancia y esfuerzo, cualidades que son imprescindibles para que los niños se den cuenta de que casi siempre hay una recompensa cuando se esfuerzan por hacer bien las cosas y tienen curiosidad, algo que pueden aplicar en las tareas y deberes de la escuela.