5 capítulos de ‘La Casa de Mickey Mouse’ para que los niños regresen a clases con entusiasmo

El regreso a clases 2026 y para los niños esta experiencia puede ser un poco confusa. Todo porque si bien está latente la emoción de reencontrarse con sus amigos, también podría generarles cierto temor el enfrentarse a rutinas desconocidas y dejar de pasar tanto tiempo en casa, según datos de Child Mind Institute. Y además de platicar con ellos para que estén tranquilos, una buena opción consiste en recurrir a sus programas de TV preferidos, como los capítulos de La Casa de Mickey Mouse que tienen enseñanzas sobre la escuela.

¿Cómo hacer que los niños estén emocionados por el regreso a clases? Los 5 mejores episodios de La Casa de Mickey Mouse