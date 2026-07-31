5 capítulos de ‘La Casa de Mickey Mouse’ para que los niños regresen a clases con entusiasmo
Si a tu hijo lo pone nervioso el nuevo ciclo escolar, puedes aminorar esta sensación con los capítulos de La Casa de Mickey Mouse que tienen grandes lecciones.
El regreso a clases 2026 y para los niños esta experiencia puede ser un poco confusa. Todo porque si bien está latente la emoción de reencontrarse con sus amigos, también podría generarles cierto temor el enfrentarse a rutinas desconocidas y dejar de pasar tanto tiempo en casa, según datos de Child Mind Institute. Y además de platicar con ellos para que estén tranquilos, una buena opción consiste en recurrir a sus programas de TV preferidos, como los capítulos de La Casa de Mickey Mouse que tienen enseñanzas sobre la escuela.
¿Cómo hacer que los niños estén emocionados por el regreso a clases? Los 5 mejores episodios de La Casa de Mickey Mouse
- La búsqueda del tesoro con Mickey Mouse. El simpático ratón está en búsqueda de un tesoro y necesita ir descifrando pistas para dar con la ubicación, una tarea que empieza a serle divertida. En este tipo de capítulos que tienen un objetivo fijo, La Casa de Mickey Mouse, a los menores se les transmite la idea de que aprender y poner en práctica los conocimientos del regreso a clases puede convertirse en toda una aventura.
- La pastorcita Daisy. La simpática patita Daisy pierde a sus ovejas y necesita de la ayuda de sus amigos para encontrarlas. Y a través de la pantalla, los pequeños también pueden apoyarla con las pistas que van dejando hasta que completan la misión. Este episodio fomenta la paciencia y la importancia de saber colaborar con los demás, preparándolos así para tener este tipo de experiencias en la vuelta a clases.
Una sorpresa para Minnie. Este es uno de los capítulos de La Casa de Mickey Mouse más entretenidos para los niños, ya que muestra cómo los personajes organizan una fiesta para Minnie Mouse. Al final, cuando todos están alegres y disfrutando de un buen rato, se reitera que es fundamental saber organizarse y seguir instrucciones, dos prácticas que tendrán en las rutinas escolares.
- El pájaro de Goofy. La pandilla nuevamente se une para que Goofy pueda encontrar a un pequeño pajarito que voló lejos de donde estaba inicialmente. Y luego de varios acertijos y retos, cumplen con el objetivo y todos se muestran felices. Con este episodio, los niños podrán darse cuenta de que siempre hay que tratar de ayudar a los demás, en este caso en su salón de clases, y no darse por vencidos por más complicado que parezca una situación.
Mickey juega al escondite. Uno de los principales atractivos de este programa de TV, es que tiene dinámicas muy divertidas que los pequeños pueden seguir a la distancia y justamente hay capítulos donde solamente juegan con los personajes de La Casa de Mickey Mouse. En el caso del escondite, se trata de una actividad que fortalece la concentración y promueve la resolución de problemas, dos habilidades que recuerdan que el regreso a clases 2026 también trae diversión.