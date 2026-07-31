Las caricaturas también pueden convertirse en una herramienta para enseñar valores y responsabilidades a los niños , especialmente cuando muestran situaciones cotidianas relacionadas con el cuidado de las mascotas. Si en casa son fans de Peppa Pig y Bluey, algunos de sus capítulos ayudan a explicar la importancia de alimentar, respetar y atender a los animales de una forma divertida, educativa y fácil de comprender.

3 capítulos de Peppa Pig y Bluey ideales para que los niños aprendan a cuidar a sus mascotas