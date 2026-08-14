4 canciones infantiles de Pocoyo y Plim Plim para que los niños aprendan a tender la cama solos

Tender la cama puede convertirse en uno de esos pequeños hábitos que ayudan a los niños a ganar independencia. Aunque Pocoyó y Plim Plim no tienen canciones oficiales creadas específicamente para enseñar a tender la cama, sí cuentan con contenidos relacionados con dormir, ordenar y seguir rutinas que pueden aprovecharse para acompañar este aprendizaje.

Canciones de Pocoyó y Plim Plim para convertir la rutina en un juego

La idea es utilizar estas melodías como parte de una rutina: poner una canción de Pocoyó y Plim Plim al despertar, invitar al niño a retirar las cobijas, acomodar la almohada y dejar su cama lista antes de comenzar el día. Así, una tarea cotidiana puede sentirse más como un juego que como una obligación.



“A dormir” — Pocoyó. Su ritmo tranquilo está relacionado con el momento de prepararse para descansar. Escucharla puede ayudar a establecer una rutina alrededor de la habitación y servir como punto de partida para enseñar que preparar y mantener ordenado el lugar donde dormimos también forma parte de nuestros hábitos diarios. “Diez en la cama” — Plim Plim. La conocida canción de Plim Plim utiliza la cama como escenario para contar y jugar. Puede convertirse en una oportunidad para que los niños identifiquen qué elementos hay sobre ella y, después, participen en la tarea de acomodar almohadas y cobijas.

“Nos vamos a la cama” — Pocoyó. Esta canción puede servir para introducir el concepto de tener un espacio preparado para descansar. Aunque está pensada para la rutina nocturna, puede aprovecharse al día siguiente para hablar con los pequeños sobre la importancia de dejar la cama ordenada después de levantarse.

“¡A dormir!” — Plim Plim. Esta canción puede incorporarse a una rutina de relajación y orden antes de dormir. Al terminar, los padres pueden aprovechar para mostrar al niño cómo acomodar algunos elementos de su habitación y, por la mañana, repetir el proceso para dejar la cama lista para comenzar el día.

Un pequeño hábito que puede hacer una gran diferencia junto a Pocoyó y Plim Plim

Lo importante no es que el niño consiga una cama perfectamente tendida desde el primer intento. Lo valioso es que poco a poco aprenda la secuencia: quitar la cobija, estirarla, acomodar la almohada y dejar su espacio ordenado. Con música, acompañamiento y práctica, esta tarea puede convertirse en una rutina que realice cada vez con mayor autonomía.

