Este 31 de agosto iniciará el nuevo ciclo escolar, por lo que algunos niños ingresarán a la escuela por primera vez, lo que representará un cambio importante en su vida. Es por ello que estos 4 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Pocoyó' son ideales para que aprendan de la importancia de ir a clases. Mientras que estas 7 actividades inspiradas en Peppa Pig son ideales para que los pequeños aprendan a socializar.

Estas series infantiles ayudan a los niños a desarrollar habilidades cognitivas, lingüísticas y sociales necesarias para desenvolverse en la escuela. Tanto Masha y el Oso como Pocoyó tienen capítulos en los que sus protagonistas enfrentan situaciones relacionadas con asistir a clases, preparar útiles o descubrir actividades en una institución educativa, donde los pequeños pueden hacer amigos con apoyo de estos 4 capítulos de Bluey y Plim Plim.

Los 4 capítulos para ir a la escuela

1. El primer día de escuela: El capítulo 11 de la primera temporada de Masha y el Oso gira entorno al deseo de Masha de acudir a una escuela. Después de ver un anuncio sobre el inicio del ciclo escolar, la niña le pide al Oso que construya un colegio para ella. Al día siguiente, Masha se sienta frente a un escritorio e intenta asumir el papel de estudiante.

4 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Pocoyó' ideales para que los niños aprendan de la importancia de ir a la escuela|IA

2. Pocoyó va al colegio: En el episodio de la tercera temporada, Pocoyó y Pato inicialmente prefieren jugar con una pelota, mientras Elly, Pajarito y Valentina realizan actividades relacionadas con la escuela. Poco a poco, ambos personajes se interesan por lo que ocurre dentro del salón y terminan incorporándose a las actividades con sus amigos.

3. Vuelta al cole: Pocoyó pone diferentes excusas para no acudir al colegio, entre ellas no tener mochila, útiles escolares o una pegatina. Sus amigos lo ayudan a reunir lo necesario y después él descubre distintas actividades dentro del entorno escolar.

4. Regreso a la escuela: Pocoyó prefiere quedarse en casa con sus juguetes mientras sus amigos acuden a la escuela. Después descubre que quedarse solo es tan divertido como esperaba y comprende que también puede disfrutar las actividades que comparte con sus compañeros.