4 capítulos de Bluey y Masha y El Osos para hablar con tus hijos sobre la importancia de hacer deporte

Si lo que buscas es poder motivar a tus pequeños a moverse más y acercarlos al deporte, estas aventuras de Bluey y Masha y el Osos, pueden ser perfectas para mostrarles que correr, saltar, competir y practicar actividades al aire libre puede ayudarles a mantenerse activos de manera sencilla y divertida. Por ello ahora te contamos sobre 4 episodios de Bluey y de Masha y el Oso perfectos para ayudarle a entender a tu hijo sobre el deporte y sus beneficios

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4 episodios de Bluey y de Masha y el Oso pensados para acercar a tu hijo al deporte

Masha y El Oso - "El Tour del Bosque"

Dentro de esta historia, Oso y Osos del Himalaya se enfrentan en una carrera de bicicletas; el episodio muestra que el competir es una gran oportunidad para divertirse, aprender, compartir; además, el capítulo permite abordar con los pequeños aspectos como el que hacer trampa no es el camino para ganar.

Masha y el Oso - “Mieljercicios”

Este episodio muestra que el ejercicio es una actividad que va mucho más allá de mantenerse activo, pues también mejora la salud. Además, esta aventura es perfecta para abordar con los pequeños que, a pesar de que en un principio puede ser una tarea complicada, la constancia poco a poco ayuda a sentirse mejor consigo mismo.

Bluey - “Cricket”

En esta aventura se muestra cómo Rusty mejora poco a poco con ayuda de la práctica y la disciplina, lo que lo lleva a tener un gran amor por el deporte. Esta aventura es perfecta para hablar sobre encontrar esa actividad que se disfrute y se vuelva parte esencial de la cotidianidad.

Bluey - “Carrera de obstáculos”

En este episodio, Bluey y Bendit participan en una divertida carrera llena de obstáculos y desafíos físicos, lo que permite abordar la importancia de practicar y disfrutar de cada acción, lo que transforma la actividad física en más que una simple competencia.

En los primeros años de vida es importante encaminar a los pequeños hacia el gusto por la actividad física, pues es de esta manera que se comienza a impulsar una vida sana y marcada por el deporte, la disciplina y la constancia, valores fundamentales para un óptimo desarrollo.