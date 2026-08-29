Los accidentes en casa son más comunes en los primeros años de los niños, pues un descuido de los padres puede cobrar factura. En México son muy comunes las caídas, quemaduras, heridas e intoxicaciones, por lo que estos 4 capítulos de Bluey y Paw Patrol pueden ayudar a evitarlos. Mientras que estos 6 episodios de Masha y el Oso les enseñan sobre la seguridad.

De acuerdo con un artículo del ISSSTE, se recomienda a los padres prestar especial atención a ventanas, escaleras, cocina, objetos punzocortantes y productos de limpieza. Por lo anterior, algunas historias de Bluey y Paw Patrol pueden servir como punto de partida para conversar con los pequeños sobre situaciones que requieren cuidado. Mientras que estos otros 6 capítulos enseñan el valor de ayudar en casa.

4 capítulos de Bluey y Paw Patrol que puedes ver con tus hijos para enseñarles a evitar accidentes en casa|Panadería

Los capítulos para evitar accidentes en casa

1. Keepy Uppy: Bluey, Bingo y Chilli juegan dentro de la casa a mantener un globo en el aire. La dinámica cambia cuando Bandit se integra y aumenta la dificultad del juego. El capítulo enseña la importancia de elegir un espacio adecuado antes de iniciar una actividad física. Los padres pueden identificar junto con sus hijos qué lugares de la casa sirven para jugar y cuáles deben mantenerse libres de actividades.

2. Omelette: El capítulo muestra a Bingo mientras ayuda a Chilli a preparar una tortilla de huevo. La historia permite que los adultos tengan una conversación con los niños sobre la diferencia entre ayudar y manipular utensilios sin supervisión, con el objetivo de evitar accidentes en la cocina.

4 capítulos de Bluey y Paw Patrol que puedes ver con tus hijos para enseñarles a evitar accidentes en casa|Panadería

3. Pups Take the Cake: Mr. Porter participa en una competencia de pasteles y pide ayuda a Ryder y los cachorros para preparar un enorme pastel. La historia incluye hornos, preparación de alimentos y distintos momentos dentro de una cocina. Con este capítulo se les puede explicar a los niños que pueden participar en este tipo de actividades, pero con tareas acordes con su edad y bajo supervisión adulta.

4. Pups Turn on the Lights: El episodio comienza con una fiesta sorpresa para Chase, pero una tormenta provoca una falla en el suministro eléctrico de Adventure Bay. Los cachorros deben resolver el problema para recuperar la electricidad y restablecer las luces. El objetivo de ello es que los niños no intenten reparar cables, contactos, aparatos o instalaciones por cuenta propia y pedir ayuda a un adulto.