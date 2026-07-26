Los niños regresarán a clases hasta el 31 de agosto, en lo que será un nuevo ciclo escolar, cuando los pequeños experimentarán una nueva fase en su vida, puesto que aprenderán a hacer amigos en la escuela y estos 4 capítulos de Plim Plim son ideales para ello. Mientras que estos episodios de Bluey y Peppa Pig les enseñarán a ser buenos compañeros.

La amistad es una de las primeras habilidades sociales que los niños desarrollan durante la infancia. Aunque ello no es tarea sencilla, ya que deberán aprender a compartir, escuchar y convivir en un salón de clases. Es por ello que estas 2 series animadas les pueden aportar elementos sobre ello, pero por lo pronto, los pequeños se pueden relajar y ver estos 4 capítulos de Bob Esponja y Phineas y Ferb para disfrutar durante las vacaciones.

Los 4 capítulos para ser buenos amigos

1. Camping: Bluey conoce a Jean-Luc durante unas vacaciones familiares y, aunque ambos hablan idiomas distintos, consiguen comunicarse mediante el juego. La historia demuestra que la cooperación y la curiosidad pueden superar las barreras del lenguaje y hacerse de una amistad.

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig que enseñan a los niños a ser buenos amigos|Panadería

2. Calypso: La maestra organiza distintas actividades dentro del salón y orienta a cada alumno para resolver conflictos. El episodio aborda temas acerca del trabajo en equipo y la inclusión dentro de un aula.

3. Playgroup: Peppa asiste a un espacio donde convive con otros niños de su edad bajo la supervisión de Madame Gazelle. Durante la actividad, los personajes aprenden a esperar turnos, compartir juguetes y colaborar en juegos grupales. Cabe destacar que este capítulo es uno de los primeros de la serie y es una introducción acerca del entorno social que muchos pequeños experimentan antes de ingresar a la escuela.

4. The New Friend: En el episodio, un compañero nuevo se une al grupo y el resto de los personajes busca integrarlo a las actividades. La historia explica la importancia de recibir con respeto a quienes llegan por primera vez a un aula.