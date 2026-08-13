4 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Bluey’ que enseñan a los niños a decir que “no”
Poner límites es crucial para tener una buena convivencia con los demás y hay series como Masha y el Oso que tienen capítulos con lecciones para saber negarse.
Uno de los aprendizajes más valiosos para los niños cuando están aprendiendo de convivencia, es el hacerles saber que la palabra "no" es muy válida, pues permite expresar incomodidad, poner límites y comunicarle a los demás cuando algo no les gusta. Y si bien este proceso no es de un día a otro, hay métodos que hasta pueden serles entretenidos, como con los capítulos de Masha y el Oso o Bluey, que demuestran que decir que "no", no siempre es negativo.
Los 4 mejores capítulos de Bluey o Masha y el Oso para que los niños sepan cómo decir que "no"
"¡No pasar!". Esta historia relata todas las hazañas de Oso para proteger su huerto de una liebre que quiere comerse las zanahorias y cómo hasta se inventa estrategias para mantenerla alejada del lugar. Luego, Masha quiere ayudarle y aunque no está muy seguro, termina aceptando, sin imaginarse que todo se complicaría solo porque fue incapaz de decirle que no. De modo que es un aprendizaje para niños pequeños de que hay que ser claros y no acceder a cosas de las que no se tiene certeza solo por quedar bien.
- "¡Se prohíbe despertar hasta la primavera!". Cuando llega el invierno, Oso se dispone a dormir y piensa cómo puede hacer para que Masha no lo despierte hasta la primavera. Sin embargo, en lugar de decirle directamente que no quiere ser molestado, solo pone barreras fuera de casa y esto le toma más tiempo. Así que es uno de los capítulos de Masha y el Oso que resalta la importancia de decir con claridad cuando NO se quiere hacer algo, incluso si es con los amigos o familia.
"Pelota de yoga". En este episodio, se muestra el momento exacto en el que Bingo se da cuenta de que su papá a veces es muy brusco con los juegos, pero lejos de intimidarse, le dice con amabilidad que prefiere que hagan dinámicas más tranquilas. Y lejos de molestarse, Bandit le hace caso a su petición y termina dando una lección para los menores de que es mejor comunicar la incomodidad con algo a seguir haciéndolo solo para que otros no se enojen.
- "Ragdoll". Además de que los niños deben aprender a decir que no, también tienen que entender que las demás personas pueden negarse a sus peticiones y esto para nada es malo en lo absoluto. Para muestra, la historia de "Ragdoll", donde el papá Heeler se niega a que lo deslicen por las escaleras y que es uno de los capítulos de Masha y el Oso o Bluey que sirve muy bien para que los pequeños entiendan que los demás están en su derecho a no acceder a todas sus peticiones si no se sienten a gusto.