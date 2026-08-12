7 actividades inspiradas en Peppa Pig para que los niños aprendan a socializar

Cada vez está más cerca el inicio del nuevo ciclo escolar, donde los niños regresarán a clases, mientras que otros ingresarán por primera vez, por lo que se relacionarán con demás pequeños. Es por ello que hay 7 actividades inspiradas en Peppa Pig para que aprendan a socializar, mientras que estos 4 juguetes de Bluey son ideales para que desarrollen habilidades visuales.

Las habilidades sociales empiezan a construirse desde los primeros años mediante situaciones cotidianas en las que los niños interactúan con otras personas. Cabe destacar que compartir materiales, esperar turnos y colaborar son conductas que los pequeños pueden practicar dentro de actividades guiadas. En cambio, estos 5 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Plim Plim' son para que aprendan a lavarse bien las manos.

Las 7 actividades para que aprendan a socializar

1. Merienda de Peppa y sus amigos: Coloca sobre una mesa platos, vasos y algunos alimentos de juguete o hechos con cartulina, con el objetivo de repartir, esperar y respetar turnos.

5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim’ para que los niños aprendan a lavarse bien las manos|IA

2. El juego de los turnos: Utiliza figuras o dibujos de Peppa y sus amigos para crear una actividad con una pelota, un rompecabezas o bloques.

3. ¿Cómo se siente Peppa? Dibuja diferentes expresiones de Peppa: alegría, tristeza, enojo, miedo y sorpresa. Después, presenta pequeñas situaciones y pide al niño que elija la emoción que corresponde.

4. El día de ayudar a un amigo: El niño debe elegir una tarjeta y representar la situación con un muñeco de Peppa.

5. Construyan la casa de Peppa: Con bloques de construcción, cajas pequeñas o piezas de cartón, dos niños pueden crear juntos una casa inspirada en la familia Pig.

6. Dos personajes en uno: El niño debe proponer una solución, como establecer un turno, jugar juntos o buscar otro objeto.

7. El juego de los amigos: Utiliza dibujos de los personajes para crear parejas o pequeños grupos. Cada niño debe elegir un personaje y completar una misión conjunta, como ordenar juguetes, construir una torre o preparar una fiesta.