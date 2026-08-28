4 capítulos de Masha y el Oso y Pocoyo que enseñan a los niños el valor de ayudar en la casa
Las tareas del hogar no tienen que implementarse en los niños como castigos y una forma de que lo entiendan, es con estos capítulos de Pocoyó y Masha y el Oso.
El proceso de aprendizaje en los menores requiere de paciencia, en especial si se les está inculcando nuevas rutinas. Por ejemplo, cuando se trata de la limpieza en el hogar y por qué tienen que ayudar a hacerla, un método entretenido y fácil de digerir, es con sus series preferidas, como Masha y el Oso o Pocoyó, que tienen varios capítulos que les enseñan la importancia de colaborar para tener todo impecable.
¿Cómo inculcarle el hábito de la limpieza a los niños? 4 capítulos de Pocoyó y Masha y el Oso que tienen grandes lecciones
"Little Cousin". En este episodio, Masha y Panda están en una competencia por ver quién es mejor en los juegos y cada uno quiere ganar a toda costa. Es aquí cuando a Oso se le ocurre una solución: hacer que lo ayuden con las tareas domésticas, lo que hace que se entusiasmen y quieran dejar cada rincón impecable. Así que es una buena opción para que los pequeños descubran que pueden darle un giro a estas rutinas para entretenerse.
- "Mejorando la casa". La historia cuenta sobre la vez que Oso trató de colgar un cuadro en la pared, sin imaginarse que terminaría causando daños y tendrá que hacer reparaciones. Y aunque al principio lo pensó como el peor de los escenarios, pronto Masha y los animales del bosque se unen a él para ayudarlo y todos terminan pasándola bien. Por lo que este es uno de los capítulos de Masha y el Oso que es ideal para que los niños entiendan que hacer limpieza y trabajos en casa no es tan aburrido como suena.
"Let's Tidy Up!". Una tarde estando aburridos, a Pocoyó y Elly se les ocurre jugar en la habitación de Pato y dejan todo desordenado, por lo que cuando el personaje ve todo el caos, se molesta con sus amigos y no les queda más remedio que arreglar lo que hicieron. Este episodio no solo le recuerda a los niños de la importancia de limpiar la suciedad que ellos mismos hacen, sino que también es una lección de que siempre se debe respetar las cosas de otras personas.
- "¡Bea está aquí!". Si tienes más de un niño en casa, puedes inculcarles hábitos de limpieza al mismo tiempo con algunos capítulos de Masha y el Oso o Pocoyó que se tienen enseñanzas sobre las tareas del hogar y por qué todos deben contribuir. Como en la historia donde aparece Bea, su hermana, y además de que pasan un buen rato jugando, también le muestra la forma correcta de ordenar sus juguetes, convirtiendo estas actividades en una forma de convivencia saludable y muy útil.