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4 capítulos de Masha y el Oso y Pocoyo que enseñan a los niños el valor de ayudar en la casa

Las tareas del hogar no tienen que implementarse en los niños como castigos y una forma de que lo entiendan, es con estos capítulos de Pocoyó y Masha y el Oso.

capítulos Masha y el Oso
Estos capítulos de Masha y el Oso y Pocoyó ayudan a que los niños aprendan la importancia de ayudar con las tareas del hogar|Panadería

Escrito por: Andrea Ávila | DR

El proceso de aprendizaje en los menores requiere de paciencia, en especial si se les está inculcando nuevas rutinas. Por ejemplo, cuando se trata de la limpieza en el hogar y por qué tienen que ayudar a hacerla, un método entretenido y fácil de digerir, es con sus series preferidas, como Masha y el Oso o Pocoyó, que tienen varios capítulos que les enseñan la importancia de colaborar para tener todo impecable.

¿Cómo inculcarle el hábito de la limpieza a los niños? 4 capítulos de Pocoyó y Masha y el Oso que tienen grandes lecciones

  • "Little Cousin". En este episodio, Masha y Panda están en una competencia por ver quién es mejor en los juegos y cada uno quiere ganar a toda costa. Es aquí cuando a Oso se le ocurre una solución: hacer que lo ayuden con las tareas domésticas, lo que hace que se entusiasmen y quieran dejar cada rincón impecable. Así que es una buena opción para que los pequeños descubran que pueden darle un giro a estas rutinas para entretenerse.

    capítulos Masha y el Oso
    Masha y el Oso tienen capítulos que les enseñan a los niños que las actividades domésticas no siempre son aburridas|Panadería

  • "Mejorando la casa". La historia cuenta sobre la vez que Oso trató de colgar un cuadro en la pared, sin imaginarse que terminaría causando daños y tendrá que hacer reparaciones. Y aunque al principio lo pensó como el peor de los escenarios, pronto Masha y los animales del bosque se unen a él para ayudarlo y todos terminan pasándola bien. Por lo que este es uno de los capítulos de Masha y el Oso que es ideal para que los niños entiendan que hacer limpieza y trabajos en casa no es tan aburrido como suena.

  • "Let's Tidy Up!". Una tarde estando aburridos, a Pocoyó y Elly se les ocurre jugar en la habitación de Pato y dejan todo desordenado, por lo que cuando el personaje ve todo el caos, se molesta con sus amigos y no les queda más remedio que arreglar lo que hicieron. Este episodio no solo le recuerda a los niños de la importancia de limpiar la suciedad que ellos mismos hacen, sino que también es una lección de que siempre se debe respetar las cosas de otras personas.

    capítulos Masha y el Oso
    Pocoyó tiene episodios muy entretenidos para que los niños se entusiasmen con las tareas del hogar|Panadería

  • "¡Bea está aquí!". Si tienes más de un niño en casa, puedes inculcarles hábitos de limpieza al mismo tiempo con algunos capítulos de Masha y el Oso o Pocoyó que se tienen enseñanzas sobre las tareas del hogar y por qué todos deben contribuir. Como en la historia donde aparece Bea, su hermana, y además de que pasan un buen rato jugando, también le muestra la forma correcta de ordenar sus juguetes, convirtiendo estas actividades en una forma de convivencia saludable y muy útil.
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