Lavarse los dientes es uno de los primeros hábitos de higiene personal que los niños aprenden en sus primeros años de vida, pues ello les dará una buena salud bucal el resto de su vida. En primera instancia, puede resultar complejo que los niños lo adopten con normalidad, por lo que estos 4 capítulos de Plim Plim y Daniel Tigre les ayudarán a que lo hagan solos. Mientras que estos episodios les enseñarán a decir que no.

Las series infantiles pueden servir como apoyo para establecer rutinas de higiene durante la etapa preescolar. En el caso de Plim Plim, su sitio oficial señala que aborda hábitos positivos apropiados para la edad, como lo muestra en estos 5 capítulos en que los niños aprenden a lavarse bien las manos. Por su parte, Daniel Tigre ofrece episodios relacionados con el cepillado y visitas al dentista.

Los capítulos para que los niños aprendan a lavarse los dientes

1. ¡A Cepillarnos Los Dientes!: La canción del payaso Plim Plim tiene una duración aproximada de 2 minutos con 42 segundos y presenta una secuencia específica para la higiene bucal. La letra indica comenzar por las superficies exteriores, pasar por los dientes frontales superiores e inferiores y después cubrir los lados derecho e izquierdo de la boca.

4 capítulos de Plim Plim y Daniel Tigre para que los niños aprendan a lavarse los dientes solos|Panadería

2. Canción de Daniel para cepillarse los dientes: Se trata de un video de aproximadamente 32 segundos creado para acompañar a los niños al momento de cepillarse los dientes. La serie describe la pieza como una canción que los pequeños pueden cantar mientras realizan esta actividad junto con Daniel Tigre.

3. A Daniel le limpian los dientes: Se trata de un video que aborda la visita al dentista para una limpieza. Este contenido prepara a los pequeños para acudir con la dentista cuando lo requieran. Asimismo, los invita a cepillarse los dientes todos los días.

4. Lávate los dientes con Daniel Tigre: La duración de dos minutos convierte este material en una herramienta práctica para establecer un tiempo fijo durante la rutina del cepillado de dientes.