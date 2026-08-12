Lavarse bien las manos forma parte de los hábitos que los niños aprenden durante los primeros años de vida y puede reforzarse con contenido audiovisual, como lo son estos 5 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Plim Plim' para que aprendan esta rutina cotidiana después de ir al baño y antes de comer. Mientras que estos 4 episodios de Bluey les enseñan orden y responsabilidad.

Estas series infantiles incluyen capítulos con escenas, canciones o situaciones relacionadas con la limpieza personal. Entre ellas, Masha y el Oso y Plim Plim pueden utilizarse como punto de partida para explicar a los pequeños cuándo deben lavarse las manos y cuáles son los pasos básicos. En cambio, estos 5 capítulos de 'Bluey' y 'Peppa Pig' son ideales para que aprendan a tender la cama solos.

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda utilizar agua y jabón con frecuencia durante 20 segundos, en especial antes de comer y después de ir al baño.

5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim’ para que los niños aprendan a lavarse bien las manos|Panadería

Capítulos para que los niños aprendan a lavarse las manos

1. A brillar como el sol: La canción incorpora tres hábitos de higiene: lavarse las manos, limpiarse la cara y cepillarse los dientes.

2. A lavarse las manos: Esta opción de Plim Plim refuerza momentos concretos del día: antes de comer, después de utilizar el baño, al regresar de jugar al aire libre o cuando las manos presentan suciedad visible.

3. Día de lavado: El episodio de Masha y el Oso gira alrededor de las tareas de limpieza y del cuidado de la ropa.

4. Shower power: El capítulo de Masha y el Oso incluye referencias directas al lavado de manos y al cuidado de la limpieza antes de entrar en contacto con un cachorro.

5. Yo me lavo así: El material de la serie Plim Plim está dirigido a bebés y niños de preescolar y forma parte de los contenidos de la marca sobre primeros hábitos.