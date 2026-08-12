5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Plim Plim’ para que los niños aprendan a lavarse bien las manos
Estas historias tienen canciones que pueden servir para que los pequeños conviertan la higiene en una rutina cotidiana
Lavarse bien las manos forma parte de los hábitos que los niños aprenden durante los primeros años de vida y puede reforzarse con contenido audiovisual, como lo son estos 5 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Plim Plim' para que aprendan esta rutina cotidiana después de ir al baño y antes de comer. Mientras que estos 4 episodios de Bluey les enseñan orden y responsabilidad.
Estas series infantiles incluyen capítulos con escenas, canciones o situaciones relacionadas con la limpieza personal. Entre ellas, Masha y el Oso y Plim Plim pueden utilizarse como punto de partida para explicar a los pequeños cuándo deben lavarse las manos y cuáles son los pasos básicos. En cambio, estos 5 capítulos de 'Bluey' y 'Peppa Pig' son ideales para que aprendan a tender la cama solos.
Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda utilizar agua y jabón con frecuencia durante 20 segundos, en especial antes de comer y después de ir al baño.
Capítulos para que los niños aprendan a lavarse las manos
1. A brillar como el sol: La canción incorpora tres hábitos de higiene: lavarse las manos, limpiarse la cara y cepillarse los dientes.
2. A lavarse las manos: Esta opción de Plim Plim refuerza momentos concretos del día: antes de comer, después de utilizar el baño, al regresar de jugar al aire libre o cuando las manos presentan suciedad visible.
3. Día de lavado: El episodio de Masha y el Oso gira alrededor de las tareas de limpieza y del cuidado de la ropa.
4. Shower power: El capítulo de Masha y el Oso incluye referencias directas al lavado de manos y al cuidado de la limpieza antes de entrar en contacto con un cachorro.
5. Yo me lavo así: El material de la serie Plim Plim está dirigido a bebés y niños de preescolar y forma parte de los contenidos de la marca sobre primeros hábitos.