Una historia puede servir como punto de partida para hablar con los niños sin necesidad de llegar a los gritos. Bluey y Peppa Pig presentan situaciones donde los personajes deben respetar y obedecer instrucciones y aceptar reglas, como lo son estos 4 episodios. Mientras que estos 5 capítulos de Bluey y Daniel el Tigre que pueden ayudarte a terminar con los berrinches

Estas historias no sustituyen las estrategias de crianza ni garantizan que un niño obedezca después de verlas. Su objetivo es mostrar ejemplos concretos que un adulto puede retomar para que los pequeños obedezcan sin gritos. En cambio, estos 5 juguetes de Bluey y Paw Patrol que enseñan a los menores sobre la seguridad.

4 episodios de Bluey y Peppa Pig que enseñan a los niños a obedecer sin gritos|Panadería

Los episodios enseñan a los niños a obedecer sin gritos

1. Shadowlands: Bluey, Coco y Snickers juegan en un picnic a Shadowlands, una actividad en la que solo pueden caminar sobre las sombras y deben evitar las zonas iluminadas. Coco intenta modificar las reglas cada vez que el juego se complica, pero Bluey insiste en encontrar una solución que permita continuar sin romperlas. La historia habla de la diferencia de entre no estar de acuerdo con una regla y decidir ignorarla.

2. Shops: Bluey y sus amigos quieren jugar a la tienda, pero la actividad no puede comenzar porque nadie logra ponerse de acuerdo sobre los personajes, los turnos y las reglas. Mackenzie termina frustrado por las interrupciones y se marcha. Después, Bluey reconoce el problema, se disculpa y acepta que todos deben escuchar.

4 episodios de Bluey y Peppa Pig que enseñan a los niños a obedecer sin gritos|Panadería

3. Grandpa at the Playground: Peppa y George visitan un parque con su papá, quien no comprende las reglas que los niños utilizan para organizar los juegos. La situación se vuelve confusa porque los pequeños empiezan a establecer excepciones para decidir quién puede utilizar cada atracción.

4. The Library: Peppa y George visitan una biblioteca con sus padres y descubren que deben mantener un tono de voz bajo porque otras personas están leyendo. El papá explica la razón de esa norma cuando Peppa pregunta por qué deben permanecer callados.