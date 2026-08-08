Las series infantiles pueden servir como punto de partida para hablar con los pequeños sobre actividades que forman parte de su rutina diaria. Son en las caricaturas de Plim Plim y Bluey que en 4 episodios les enseñan a los niños orden, higiene y responsabilidad. Mientras que estos otros capítulos, a que los pequeños tiendan la cama solos.

De acuerdo con el sitio oficial de Plim Plim, la serie muestra contenidos que abordan hábitos positivos, así como valores como la cooperación, empatía y respeto. Mientras que Bluey tiene historias relacionadas con las tareas domésticas, las reglas y las responsabilidades dentro del hogar, donde los pequeños pueden desarrollar la imaginación con estos reproductores sin pantalla.

Episodios de Plim Plim y Bluey con buenos hábitos

1. Daddy Robot: En este capítulo se explica que recoger los juguetes no corresponde únicamente a los adultos. Después de verlo, una actividad sencilla consiste en pedir al niño que identifique 3 objetos fuera de lugar y decida dónde debe guardar cada uno.

4 episodios de Plim Plim y Bluey para enseñar a los niños orden, higiene y responsabilidad|Panadería

2. Duck Cake: Es de la segunda temporada, cuando Bluey quiere ayudar a su papá a preparar el pastel de cumpleaños de Bingo, pero antes debe guardar sus juguetes. El episodio aborda una diferencia importante: responsabilidad no significa solamente cumplir una instrucción, sino también participar cuando surge un problema.

3. A Brillar Como El Sol: Una canción que reúne varias acciones de higiene: lavarse las manos con agua y jabón, lavarse la cara y cepillarse los dientes. El episodio va dirigido a niños de preescolar, con el objetivo de promover buenos hábitos y valores mediante canciones y situaciones sencillas.

4. Housework: El episodio es de la tercera temporada de Bluey, donde presenta a Mum y Dad mientras intentan terminar las labores de la casa. Este episodio es útil para hablar sobre la participación de los niños en actividades del hogar. En lugar de presentar la limpieza como un castigo, los adultos pueden asignar una tarea concreta, como colocar los zapatos en su sitio, llevar la ropa sucia al cesto o guardar los juguetes.