4 ideas de juguetes de Caillou para regalar a los niños (por menos de 300 pesos)
Sorprende a tus hijos o sobrinos con estos divertidos juguetes con la temática de Caillou que son ideales para entretenerlos y no cuestan tanto dinero.
Hacerle un regalo a niños pequeños puede sonar sencillo, pero es importante elegir modelos que sean aptos para su edad y que les llamen la atención para que no los olviden enseguida. Y una de las alternativas que nunca fallan son los juguetes de sus caricaturas favoritas, como los de Caillou, que no solo son bastante atractivos para ellos, sino que también están disponibles por precios muy accesibles.
Los mejores juguetes de Caillou para regalarle a los niños y que no cuestan tanto
- Rompecabezas interactivo. Si quieres dar un regalo que además de entretener también estimule la mente de los niños, está la opción de comprar un rompecabezas interactivo de Caillou. A diferencia de los modelos tradicionales, estos modelos vienen diseñados especialmente para que puedas vestir al personaje y armar ingeniosas combinaciones de ropa. En eBay tienen modelos desde los 249 pesos mexicanos.
- Botiquín médico de Caillou. Hay ciertas edades en las que los niños disfrutan jugar a simular que son profesionistas y los doctores suelen ser uno de los más ingeniosos. Así que de todos los juguetes de Caillou que son ideales para regalar, está el botiquín médico que trae curiosas herramientas para que den sus consultas, todas inspiradas en este personaje animado. Puedes encontrarlo desde los 299 pesos mexicanos.
- Casa de Caillou para la computadora. En caso de que tus hijos o sobrinos ya estén más habituados a la tecnología, puedes comprarles un juego de Caillou interactivo para la computadora con el que se sentirán como en la caricatura. En las plataformas de venta están disponibles ediciones que traen herramientas para que los pequeños recreen escenarios de la ficción y usen toda su imaginación para que creen sus propias historias. Cuesta 259 pesos mexicanos.
- Juguetes de Caillou para aprender las letras y los números. Otra de las alternativas de juguetes de Caillou que son aptos para niños, son los que vienen pensados especialmente para que pongan en práctica sus conocimientos. Por ejemplo, un set con cuentas de letras y números que puedan ir acomodando de diferentes maneras para ir armando palabras y cifras. El precio ronda los 149 pesos mexicanos.