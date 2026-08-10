4 juguetes de Bluey para que los niños desarrollen habilidades motoras
Para que aprender no sea aburrido, los niños pueden fortalecer aptitudes mientras se divierten y los juguetes de Bluey que ejercitan la motricidad son ideales.
El juego puede ser un gran aliado en el desarrollo de los niños, en especial cuando están en etapas importantes como la de perfeccionar sus habilidades motoras, que interfieren en la coordinación y el equilibrio, según explica un artículo de Nanyang Technological University. Y qué mejor que hacer de estas actividades algo entretenido para los niños con sus personajes preferidos, como los juguetes de Bluey que garantizan horas de diverión y aprendizaje.
Los 4 mejores juguetes de Bluey para niños que están perfeccionando sus habilidades motrices
Casa de juegos de Bluey. Gracias a su gran popularidad entre pequeños de todo el mundo, existen muchos artículos de Bluey que están inspirados totalmente en el contenido de la serie y llevan la ficción a la realidad. Por ejemplo, las casitas juguetes que recrean el hogar de la familia Heeler, donde Bluey y Bingo viven todas sus aventuras y que incentivan a los niños a explorar cada superficie mientras lo conjugan con el movimiento de las manos. Es decir, van abriendo puertas, moviendo muñequitos y manipulando objetos diminutos, lo que requiere de coordinación y concentración.
Figuras plásticas de Bluey y Bingo. Para que puedan entretenerse en todas partes sin estar cargando de más, nada como las figuras de plástico inspiradas en Bluey y Bingo, las hermanas más queridas en las series infantiles. Un aspecto a su favor es que los niños van moviendo las piezas a su gusto y requieren de ser cuidadosos con sus movimientos para que se mantengan de pie o puedan ponerlas en sus sets previamente armados.
Juego de bolos casero con los personajes de Bluey. Si quieres que toda la familia se involucre en el proceso de fortalecer las habilidades motoras de los más pequeños y pasar una tarde de puras risas, entonces los juegos de boliche inspirados en Bluey podrían ser la mejor alternativa. Todo gracias a que anima a los jugadores a levantarse, caminar, calcular distancias y hacer lanzamientos precisos, lo que a su vez va perfeccionando estas cualidades sin que se sienta como un proceso pesado.
Rompecabezas de Bluey. Además de que son buenísimos para la concentración, los rompecabezas son una excelente alternativa para que los niños ejerciten sus habilidades motrices. De acuerdo con información del portal especializado Sensory Souk, este tipo de juguetes con Bluey y otros personajes, ayuda a entrear los músculos de los dedos, mejora la coordinación mano-ojo y hace que la vista sea hábil.