4 juguetes de Bluey para que los niños desarrollen habilidades motoras

El juego puede ser un gran aliado en el desarrollo de los niños, en especial cuando están en etapas importantes como la de perfeccionar sus habilidades motoras, que interfieren en la coordinación y el equilibrio, según explica un artículo de Nanyang Technological University. Y qué mejor que hacer de estas actividades algo entretenido para los niños con sus personajes preferidos, como los juguetes de Bluey que garantizan horas de diverión y aprendizaje.

Los 4 mejores juguetes de Bluey para niños que están perfeccionando sus habilidades motrices